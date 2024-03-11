Министр перечислил ремонтируемые в 2024 году дороги в Челябинской области

Ямами начали заниматься на прошлой неделе

В этом году в Челябинской области отремонтируют 611 километров дорог. Почти во всех районах региона есть дорога, которая войдет в список для восстановления дорожного полотна. О том, где появятся дорожники, рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев во время прямого эфира в ЦУРе области.



Алексей Нечаев отметил, что региональный Миндор готов услышать жителей и собрать информацию о местах, где требуется ремонт. Он напомнил, что ямами начали заниматься уже на прошлой неделе. С наступлением тепла эту работу усилят. По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» определили 26 участков, которые отремонтируют в этом году.

«В планах отремонтировать 611 километров дорог. И этот километраж будет постоянно расти за счет экономии, дополнительных решений. По нацпроекту определено порядка 140 километров. Контрактация почти завершена», — сказал Алексей Нечаев.

Среди основных направлений: Аша — Кропачево — Шарлаш, Нижнеусцелемово в Уйском районе, Чебаркуль — Мисяш, Малый обход Челябинска — Красное Поле — Полетаево.

По его словам, почти во всех районах области есть та или иная дорога, которая уже попала или попадет в список для ремонта. В Челябинске, к примеру, завершат расширение на проспекте Ленина, вместе с путепроводом отремонтируют гостевую улицу города — Бродокалмакский тракт. Доделают дороги на улице Молдавской и на Комсомольском проспекте.

В этом году продолжат работу по направлению из Южноуральска в Магнитогорск. На направлении Чебаркуль — Уйское — Сурменевское — Магнитогорск предусмотрено содержание дорог.

Есть участки, которыми займутся в 2025—2026 годах. Это дорога от Парижа до Карталов, а также аварийный перекресток на трассе М-5 Чебаркуль — Мисяш. Для его разгрузки требуется создание переходно-скоростных полос.

«Сейчас еще закрываем основные магистрали, наши участки по агломерации, потом будем идти в муниципальные образования», — отметил Алексей Нечаев.

Дорожный фонд Челябинской области составил 22,6 миллиарда рублей. Эту сумму направят на ремонт, строительство и содержание дорог в регионе. По нацпроекту сумма составила чуть более 4 миллиардов рублей.

«Мы немного переходим в другой режим. Первые четыре года мы работали там, где это можно было сделать, по методу „срезал — положил“, сейчас переходим в более капиталоемкие дороги. Соответственно, затрат на них больше, энергии больше, километров не так много, как хотелось бы. Тем не менее дорога будет качественно сделана», — сообщил министр.

Он отметил, что внимания требуют не только асфальтовые, но и щебеночные дороги. Из-за весеннего паводка их может попросту размыть, поэтому сейчас необходимо убрать снег.

«Если снег будет убран, на покрытии ничего не останется, и дорога останется в проезжем состоянии», — добавил Алексей Нечаев.

Напомним, на трассах в Челябинской области определили 12 потенциально опасных участков и три моста, которые могут подвергнуться подтоплению из-за особенностей рельефа местности.