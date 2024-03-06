Дороги в Челябинской области готовят к паводку

На федеральных трассах определены 12 потенциально опасных участков

В Челябинской области началось активное таяние снега. Дороги в регионе уже практически сухие, но подготовка к паводку, который ожидается на Южном Урале с 5 апреля, идет активная. В управлении федеральными дорогами «Южный Урал» рассказали, что контролируют 12 потенциально опасных участков и три моста, которые могут подвергнуться подтоплению из-за особенностей рельефа местности.

Под опорами сооружений рабочие уже начали распиловку льда. Это будет способствовать его свободному прохождению. По словам генерального директора ООО «МостДорСтрой», подрядчика, обслуживающего ключевые искусственные сооружения, в том числе мосты, на федеральных и региональных трассах Челябинской области, Станислава Луцета, распиловку ведут в Чебаркульском, Уйском и Саткинском районах. Конусы искусственных сооружений укрепляют щебнем и пиломатериалами, чтобы напор воды не подмывал основу мостов и путепроводов.

«Работы контролирует специальная комиссия. Вообще в регионе принимаются все превентивные меры для безопасного прохождения паводка», — пояснил подрядчик.

Он также отметил, что в половодье федеральные дороги и мосты региона не подтапливает. Единственный раз, когда из-за потока воды разрушились два моста, — было наводнение в августе 2013 года.

Напомним, в Челябинской области объявлена готовность к безопасному прохождению паводка. По словам министра общественной безопасности региона Светланы Костиной, уровень воды в реке Урал может подняться на 2 метра.