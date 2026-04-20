В Челябинске суд обратил в доход государства 11 млн переплаты по налогам

Переплата оказалась схемой по отмыванию денег

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск прокуратуры и обратил в доход Российской Федерации около 11 миллионов рублей, которые ООО «Вторметком» пытался вывести через механизм излишней уплаты налогов — 18 платежных поручений компании признаны недействительными сделками, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Как установила прокурорская проверка, в период с апреля по май 2024 года ООО «Вторметком» систематически перечисляло на свой единый налоговый счет (ЕНС) суммы, которые многократно превышали реальные налоговые обязательства. За период с октября 2023-го по декабрь 2024 года уплаченные обществом платежи более чем в семь раз превысили сумму исчисленных налогов.

При этом налогоплательщик неоднократно подавал в налоговый орган заявления о возврате образовавшейся переплаты либо о зачете в счет уплаты налогов третьих лиц.

Проверка показала, что фактической целью перечислений являлся обход ограничений федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Судом установлено, что ООО «Вторметком» отнесено Банком России к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций. Кроме того, в отношении общества принимались решения об исключении из ЕГРЮЛ по основанию, связанному с легализацией преступных доходов. Установлена аффилированность общества с контрагентами, многие из которых также имеют высокий уровень риска либо находятся в стадии ликвидации. Перечисленные на единый налоговый счет денежные средства впоследствии выводились через подконтрольные организации и физических лиц.

Решением Арбитражного суда Челябинской области по иску прокуратуры 18 платежных поручений признаны недействительными сделками. На налоговый орган возложена обязанность перечислить денежные средства в размере около 11 миллионов рублей, находящиеся на едином налоговом счете общества, в доход РФ.

Судебный акт в законную силу не вступил.