Ночной жор вызывает мозговой туман

Объедаться перед сном вредно не только для фигуры

Если вы любите плотно поесть перед сном или даже практикуете ночные перекусы, вы рискуете столкнуться с ухудшением мозговой функции.

Во время сна в мозге активируется глимфатическая система, которая способствует очищению нервной ткани от токсинов, в том числе от бета-амилоида, связанного с болезнью Альцгеймера. Но от тяжелого позднего ужина происходит сбой в циркадных ритмах, осложняется производство мелатонина и организму приходится расходовать энергию на переваривание пищи вместо того, чтобы восстанавливаться.

«Весь следующий день после позднего переедания человек чувствует туман в голове, жалуется на проблемы с памятью и концентрацией, что в дальнейшем грозит когнитивными нарушениями», — информируют нейробиологи.

Плюс к этому добавляются проблемы в виде лишнего веса, сахарного диабета, изжоги, бессонницы.

Правильный ужин происходит за 2—3 часа до сна и состоит из легкого белка — рыбы, курицы или творога и овощей. Порция не должна превышать 20—25% суточной калорийности. Из вечернего рациона рекомендуется исключить жирные и жареные блюда, а также сладости и алкоголь.

Когда перед сном возникает сильный аппетит, попробуйте сбить его стаканом воды или чашкой травяного чая, кефиром, яблоком или парой орехов.

