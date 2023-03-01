Яна Лантратова рассказала в Госдуме об отправке газет на передовую

Пример Челябинской области уже подхватили другие регионы России

Депутат Госдумы Яна Лантратова рассказала коллегам в Москве про отправку газет из Челябинской области бойцам СВО на передовую.

На фронт увозят районные и городские газеты, из которых можно узнать последние новости про Южный Урал, а также то, какие меры поддержки введены для участников спецоперации и их семей. По словам депутата, эту акцию уже поддержали десятки других регионов России.

«Вы не представляете, насколько важно для участников спецоперации понимать, что в то время, пока они защищают родину, об их семьях заботится государство и региональные власти»,

— обратилась к другим депутатам Яна Лантратова.

Политик также рассказала коллегам, что совместно с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером готовит программу, по которой дети-сироты смогут посещать разные города России.

«Недавно я встречалась со школьниками и студентами, спросила их: за что сражаются наши ребята на передовой? Одни мальчик-детдомовец мне сказал: „Бабушка мне рассказывала про Троицк — город с богатой культурной историей. Если бы я оказался на передовой, то воевал бы за Троицк“. И все захотели поехать в Троицк. Наши дети должны путешествовать по России. Такие поездки лучше воспитывают патриотизм, чем какие-то акции»,

— сказала Яна Лантратова.