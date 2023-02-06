Бойцы из зоны СВО получили челябинские газеты и посылки

Корреспонденцию передали всем военнослужащим южноуральцам

Жители Челябинской области, которые несут воинскую службу в зоне специальной военной операции, получили районные и городские газеты. Корреспонденцию передали вместе с гуманитарным грузом, отправленным в Донбасс в конце января. Южноуралец, работающий в Донбассе, рассказал, с какой теплотой бойцы читают вести с родины.

Напомним, губернатор Алексей Текслер выступил с инициативой собрать бойцам в зону СВО наши местные газеты. Сотни писем пришли в редакции 36 газет. О том, как родители, жены и дети передают привет своим защитникам, информационное агентство готовило специальный материал.

Теперь южноуральские бойцы читают свои родные районки. Здесь не только последние новости, но и письма земляков, обращенные к бойцам. Газеты на передовой — это не только просветительский контекст, настрой боевого духа, но и прикладной материал. Хотя дорогие сердцу строки и вести с родных мест многие бойцы будут хранить как талисманы.

«Ребята очень рады такому подарку. Читают, передают друг другу, обмениваются. Старались вручать газеты так, чтобы каждый получил издание именно своего района. Хотя все потом меняются друг с другом», — передает ИА «Первое областное» житель Челябинска, работающий в Донбассе.

В правительстве Челябинской области отметили, что продолжат отправку южноуральских газет в зону СВО.