Газеты Челябинской области отправили на Донбасс

Семь тысяч экземпляров с поздравлениями адресовали защитникам Отечества

Из Челябинской области в зону специальной военной операции отправили семь тысяч экземпляров районных и городских газет. Издания адресовали южноуральским бойцам в честь Дня защитника Отечества. В ИА «Первое областное» выяснили, о чем рассказывают местные газеты своим воинам.

Это уже вторая партия газет из Южного Урала в зону СВО. Корреспонденцию направили по инициативе губернатора Алексея Текслера для бойцов, которые скучают по Родине, родным местам и близким людям. Ранее в информагентстве рассказали, как военнослужащие встретили первую партию и что в ней опубликовали журналисты.

Трогательные истории и патриотические материалы стали темой номера. В «Усть-Катавской неделе» рассказали о событиях «за ленточкой» глазами очевидца, а в «Магнитогорском рабочем» историю любви добровольца и девушки-волонтера. Редакторы газет рассказали, как готовили праздничные выпуски.

«Для этого номера мы приберегли материал о разведчике, который завершил контракт и мог рассказать подробнее о службе. Дополнили его детскими письмами и рисунками. В том же номере первая и третья страницы посвящены материалу об отправке на Донбасс 20-тонного грузовика с посылками солдатам и мирным жителям. Кроме того, рассказали, как Сосновский школы помогают школам новых регионов с лицензированием, литературой на русском языке, оборудованием. Читатели „Сосновской нивы“ очень отзывчивы, если дело касается защитников Отечества. Переживают за ребят, стараются помочь им хоть словом, хоть делом», — рассказала главный редактор «Сосновской нивы» Анна Махнина.

Такого же мнения и главред другого издания, уже на юге региона, — Елена Вашкевич. Она рассказывает, что в Агаповском районе не надо призывать о помощи бойцам. Жители сами дают информационные поводы.

«Нам не надо никого призывать. Жители району в своем большинстве очень активно подключаются к помощи и бойцам, и жителям ЛДНР: вяжут носки, пишут письма, приносят продукты питания, участвуют в благотворительных мероприятиях. Так школьники Агаповской школы номер 2 сами провели ярмарку, собрали деньги и обратились ко мне с вопросом, что нужнее нашим воинам. У меня как раз было обращение купить бинокль ночного видения. Вот так стараниями четвероклассиков, их родителей и учителей помогли Тимуру. Ещё одному бойцу тепловизор оплатил фермер, депутат Азат Карсакбаев. Работники районной библиотеки сами подготовили подборку стихов местных авторов. Редакция на связи со многими бойцами, поэтому у нас есть обратная связь», — прокомментировала главный редактор газеты «Звезда» Агаповского района Елена Вашкевич.

Она пояснила, что такая позиция не только помогает в работе, но и мотивирует не останавливаться и в освещении темы СВО, и в сборе помощи защитникам Отечества.

Информагентство «Первое областное» сделает обзор праздничных газетных выпусков, которые адресовали бойцам.