Прокуратура открыла горячую линию для южноуральцев, столкнувшихся с подтоплением

По данным синоптиков, дожди будут идти ближайшие три дня

Прокуроры городов и районов Челябинской области открыли горячие линии, на которые могут обратиться люди, чье имущество пострадало от подтоплений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.



«В связи с ухудшением погодных условий (ливни, грозы, шквалистое усиление ветра) на территории региона прокуратурой области взята на контроль ситуация с возможным подтоплением жилого сектора, причинением в этой связи ущерба имуществу граждан», — сказали в пресс-службе.

Коммунальщики и органы местного самоуправления занимаются предотвращением подтоплений, уточнили в ведомстве. Южноуральцы могут сообщить о причиненном из-за дождей ущербе и уточнить информацию по его возмещению по телефонам, указанным на сайте прокуратуры Челябинской области в разделе «Структура».

Жители также могут направить обращение через портал «Госуслуги», Единый портал прокуратуры РФ — в разделе «Обращение в прокуратуру Челябинской области», а также обратиться с заявлением на личный прием в органы прокуратуры.

Напомним, 26 и 27 июля Челябинская область находится в эпицентре каспийского циклона. В регионе ожидаются дожди, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.