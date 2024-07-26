В Магнитогорске из‑за дождей закрыли дорогу в сторону озера Соленого

Это направление размыло водой

Сегодня, 26 июля, непогода бушует и в Магнитогорске Челябинской области. Там размыло дорогу в сторону озера Соленого. В связи с этим Госавтоинспекция решила закрыть это направление, сообщили в пресс-службе мэрии.



Дорогу размыло возле кафе «Руслан» на шоссе Дачном. Дорогу из города закрыли в районе кругового движения возле АЗС «Шурави». Жителей Магнитогорска попросили перенести поездки на более благоприятные дни.

Попавшие в трудную ситуацию водители могут обратиться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Автомобилисты также могут звонить в дежурную часть ГАИ по телефонам 8 (3519) 20-90-13, 20-90-14, а также на номера экстренных служб 101 и 112.

Напомним, дождь обрушился и на Челябинск. Для жителей улицы Энергетиков развернут пункт временного размещения с горячим питанием. Сотрудники соцзащиты готовы сходить в магазин и оказать другую помощь. Мэр Наталья Котова поручила усилить очистку ливневых колодцев, дождеприемных решеток, тротуаров, чтобы избежать подтопления по причине их засора, а также вовремя распиливать и вывозить упавшие деревья и ветки.

Напомним, 26 и 27 июля Челябинская область находится в эпицентре каспийского циклона. В регионе ожидаются дожди, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Аномальные дожди будут идти до выходных включительно.

Отметим, в Челябинске из-за ливней городские службы перевели на усиленный режим работы. Водителей попросили не парковать автомобили под деревьями и не заезжать в глубокие лужи. А здесь мы рассказали, куда звонить при подтоплениях и перебоях со светом.