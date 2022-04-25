Директор ВЭБ.РФ оценил площадку нового межвузовского кампуса в Челябинске

Студгородок мирового уровня планируют построить на территории ЧелГУ

Управляющий директор госкорпорации развития ВЭБ.РФ Михаил Алашкевич оценил площадку для строительства нового кампуса мирового уровня в Челябинске. Современный студенческий городок власти региона планируют возвести на территории Челябинского государственного университета. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщили в пресс-службе вуза.

«Целью визита Михаила Алашкевича в ЧелГУ стало знакомство с территорией вуза, которая планируется под строительство нового межвузовского кампуса мирового уровня. Он должен стать центром притяжения талантливых студентов, молодых ученых и специалистов из соседних регионов и иностранных государств. Кампус будет интегрирован в городскую среду, для этого у нас есть все возможности», — рассказали в вузе.

Кампус предполагает учебно-научные корпуса, спортивные объекты, современные места для проживания и общественные пространства. Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев показал площадку университета, готовую и строящуюся инфраструктуру.

«Все объекты, которые уже возведены или находятся на стадии строительства, хорошо впишутся в проект кампуса. Уникальное поле для мини-футбола, хоккейная площадка, физкультурно-оздоровительный комплекс и, конечно, ботанический сад, который является местом притяжения горожан и средой для научных исследований. Наши инициативы поддерживаются партнерами и руководством региона. Губернатор Алексей Текслер чутко относится к нашим пожеланиям в реализации проекта», — отметил Сергей Таскаев.

Михаил Алашкевич высоко оценил площадку и готовность университета к реализации проекта. Он отметил, что на сегодняшний день Челябинск претендует на лидерство среди подобных проектов.

Напомним, правительство РФ одобрило строительство кампуса в Челябинске. По словам Михаила Мишустина, он станет частью интеллектуального пояса России для развития науки и технологий.

Глава Челябинской области Алексей Текслер на рабочей встрече с представителями банка ВТБ обсудил возможность заключения концессионного соглашения на строительство межуниверситетского кампуса в регионе. Проект вошел в число лучших в России.



Как новый кампус повлияет на развитие Южного Урала, читайте в нашем материале. В правительстве РФ считают проект важнейшим драйвером для городской среды.

ВЭБ.РФ — госкорпорация развития, которая в партнерстве с коммерческими банками финансирует масштабные проекты и участвует в реализации нацпроектов.