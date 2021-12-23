Алексей Текслер выступил в Москве с инициативами по развитию университетских кампусов

Доклад челябинского губернатора прозвучал во время подготовки к совместному заседанию Госсовета РФ и президентского совета по науке и образованию

Губернатор Челябинской области возглавил работу круглого стола «Университетские кампусы как драйверы развития экономики регионов» во время семинара — подготовки к совместному заседанию Госсовета РФ и совета при президенте по науке и образованию. Мероприятие посвящено роли регионов в научно-технологическом развитии страны, сообщает пресс-служба губернатора.



Алексей Текслер принял участие в подготовке не только как глава региона, но и как председатель комиссии «Экономика и финансы» Госсовета. Вдобавок, напомним, Челябинск в скором времени должен обзавестись собственным межвузовским кампусом на пять тысяч мест. Накануне, 22 декабря, ректор Южно-Уральского госуниверситета Александр Шестаков заявил, что проект этой территории в феврале 2022 года будет презентован в Сколково.

«Я считаю, что это (решение о создании межуниверситетского кампуса в Челябинске. — Прим. ред.) одно из важнейших событий и для моего региона. Это идеологический вопрос. Этот проект, несмотря на то что мы реализуем большое количество проектов в регионе, является одним из самых важных. Конечно, кампусы — это не только научно-образовательный проект, это новое развитие привлекательных современных городских пространств, это возможность удержать интеллектуальную молодежь и — самое главное — это новые компетенции для региона», — заявил Алексей Текслер.

Губернатор предложил несколько решений, которые помогут полноценно реализовать идею кампусов в важнейших субъектах Федерации. Для их воплощения в жизнь, по мнению Текслера, необходимо решить вопрос с действующей инфраструктурой; заранее вписать кампус в планы стратегического развития территории, дать четкое определение понятия «кампус» и прописать на федеральном уровне полномочия регионов в создании и эксплуатации таких объектов. Для решения финансовых вопросов Алексей Текслер предложил ввести такой инструмент, как инфраструктурные облигации с льготной ставкой и простимулировать участие частных инвесторов в создании кампусов.

«Совместно с различными институтами развития, с тем же ВЭБом (Государственная корпорация развития. — Прим. ред.) проработать возможные меры стимулирования участия частных инвесторов в теме кампусов. Та же фабрика проектного финансирования, где деньги дешевле, чем обычные банковские кредиты», — предложил губернатор Алексей Текслер.