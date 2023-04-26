«Сейчас в Челябинской области мы имеем уже 12 подтвержденных случаев кори. И это много. Роспотребнадзор уже работает в очагах. По санитарным правилам они в течение первых трех дней должны провести экстренную профилактику. Единственным надежным способом защиты от кори остается прививка», — говорит Рафия Бабик.
По словам медика, вирус кори очень летучий, сама инфекция очень контагиозная. Если, к примеру, в троллейбусе будет ехать один больной, а рядом — десять непривитых челябинцев, то заболеют все десять.
Переболевшие получают стойкий пожизненный иммунитет. Те, кто привит, в редких случаях тоже заболевают, но болезнь протекает по типу ОРВИ. А непривитые могут хлебнуть с инфекцией горя.
«В тяжелых случаях инфекция может вызвать менингоэнцефалит и даже подострый панэнцефалит, который поражает центральную нервную систему и с годами приводит к полной деградации личности и к летальным исходам от асфиксии», — предупреждает Рафия Бабик.
Сейчас в Челябинской области проводится подчищающая вакцинация от кори. Дети и взрослые до 35 лет могут бесплатно сделать прививку в поликлинике по месту жительства. А людей в возрасте 35—55 лет прививают бесплатно, если они имеют большой круг общения по долгу службы (речь идет о работниках сферы образования, медицины, ЖКХ, сферы услуг, о вахтовиках).
Между тем из-за кори на этой неделе закрыли на карантин роддом Клиники ЮУГМА, здесь заболела одна из рожениц.
В Челябинской области началась подчищающая вакцинация против кори. Чем опасна болезнь и кому необходимо привиться, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».
Читайте также: 10 прививок, которые нужно обновить взрослым, — сверяемся по списку вместе с терапевтом из Челябинска.