Уже 12 случаев кори выявили в Челябинской области

Инфекции не было в регионе с 2020 года

«Сейчас в Челябинской области мы имеем уже 12 подтвержденных случаев кори. И это много. Роспотребнадзор уже работает в очагах. По санитарным правилам они в течение первых трех дней должны провести экстренную профилактику. Единственным надежным способом защиты от кори остается прививка»,

— говорит Рафия Бабик.

На Южном Урале продолжает расти число пациентов, заразившихся корью. Эту инфекцию медики не встречали с 2020 года , а теперь всего за месяц выявили 12 случаев заражения. Об этом в среду, 26 апреля, рассказала главный детский инфекционист Челябинской области Рафия Бабик.

По словам медика, вирус кори очень летучий, сама инфекция очень контагиозная. Если, к примеру, в троллейбусе будет ехать один больной, а рядом — десять непривитых челябинцев, то заболеют все десять.

Переболевшие получают стойкий пожизненный иммунитет. Те, кто привит, в редких случаях тоже заболевают, но болезнь протекает по типу ОРВИ. А непривитые могут хлебнуть с инфекцией горя.

«В тяжелых случаях инфекция может вызвать менингоэнцефалит и даже подострый панэнцефалит, который поражает центральную нервную систему и с годами приводит к полной деградации личности и к летальным исходам от асфиксии»,

— предупреждает Рафия Бабик.