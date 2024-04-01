Детские лагеря Челябинской области начали продавать путевки в кредит

По сравнению с прошлым годом цены на отдых почти не повысились, но самые дорогие путевки сопоставимы с путевкой в «Артек»

Детские лагеря Челябинской области открыли продажу путевок на лето. Родители понимают, что туристического кешбэка на путевки не будет, поэтому ажиотажного спроса на товар нет. При этом цены остались примерно на уровне прошлого года.

Первыми об открытии брони на лето заявили частные организации. Большинство из них — это бывшие пионерские лагеря предприятий. Также в Челябинской области есть частные зоны отдыха, которые арендуют территорию лагерей, принадлежащих муниципалитетам.

Одни из самых дорогих лагерей для челябинцев — это «Аленушка» (принадлежит РЖД), «Еланчик» (лагерь когда-то построили силами ЧТПЗ) и «Лесная застава» (некогда лагерь Челябинского цинкового завода).

В прошлом году путевка в лагерь «Аленушка» с крытым бассейном, аттракционами и поющим фонтаном стоила 63 тысячи рублей на 21 день. Цены на это лето будут известны в конце апреля, но пока родителей ориентируют на 65 тысяч рублей. Немногим меньше просят в «Еланчике»: путевки стоят 44—46 тысяч рублей за 14-дневную смену. Это также на тысячу-две дороже, чем летом 2023 года. В пересчете за сутки выходит та же цена, что и в лагере железнодорожников. И там и там сутки отдыха стоят около 3 тысяч рублей.





Гораздо дороже обойдется путевка на 14 дней в «Лесную заставу»: за смену просят 51 900 рублей. Сутки здесь стоят около 3700 рублей. За эти деньги организаторы отдыха обещают мощную образовательную программу: 50 часов кружков и мастер-классов. При этом мамам и папам дают возможность оформить путевки в рассрочку или в кредит, правда, тогда цена возрастает до 54,5 тысячи рублей.

В администрации лагеря нам рассказали, что система рассрочки еще не работает, но предварительное согласие уже дали несколько банков. При покупке путевки на родителя будут оформлять кредитную карту с беспроцентным периодом длиной в три месяца. Если семья не уложится в этот срок, банк включит проценты. При этом четверть путевки, то есть 12—14 тысяч рублей, нужно оплатить сразу.

«Лагерь не гарантирует, что банк одобрит рассрочку или кредит. Кредитную историю проверять тоже будут. Поэтому проще оплатить путевку уже имеющейся кредиткой», — заявили нам в администрации лагеря.

Отдохнуть в лагерях ММК «Уральские зори» и «Горная семейка», которые расположены на границе Челябинской области и Башкирии, нынешним летом можно гораздо дешевле: две недели отдыха обойдутся в 26,5—33 тысячи рублей, а трехнедельная смена — в 40 тысяч рублей. Правда, трансфера из Челябинска в лагерях нет, детей придется везти до Магнитогорска и дальше самостоятельно.

Частные лагеря с изучением английского языка этим летом стоят около 55 тысяч рублей за путевку на две недели.

Как и в прошлом году, самые дорогие путевки — это путевки в летнюю школу путешественника Федора Конюхова на Тургояке. Две недели отдыха стоят здесь 80 тысяч рублей, но при раннем бронировании и 50-процентной предоплате путевку можно купить за 72 тысячи рублей. Это значит, что сутки в лагере стоят более 5 тысяч рублей. Повышать цену в этом году не стали.

Кстати, самые дорогие лагеря области по стоимости путевок почти сравнялись с всероссийскими детскими центрами. Например, коммерческую путевку в ВДЦ «Орленок» (Туапсе) сегодня можно купить за 75 тысяч рублей, в «Океан» (Владивосток) — за 79 тысяч, в «Смену» (Анапа) — за 94,5 тысячи рублей. «Артек» при этом по-прежнему вне конкуренции — коммерческая путевка здесь стоит 125 тысяч рублей. При этом смена в «Артеке» длится три недели, то есть чуть менее 6 тысяч рублей за сутки.





Муниципальные лагеря, как и прежде, дают возможность отдохнуть на природе за более скромные деньги. В среднем сутки здесь стоят около 1,5—2 тысяч рублей, а сама смена зачастую длиннее, чем в частных. Например, путевку в лагерь «Солнечная поляна» под Челябинском можно купить за 36 тысяч рублей, а с учетом субсидии от администрации города — за 28 тысяч рублей.

Каждый район и город в Челябинской области выделяет субсидии на детский отдых. Муниципальные и частные лагеря получают определенную компенсацию от государства и снижают цену путевки на несколько тысяч рублей. Чтобы купить путевку со скидкой, нужно принести справку из школы. На руки эти деньги не выдаются, компенсация приходит сразу на счета лагеря.

«На организацию детского отдыха летом 2024 года из бюджета области выделят 300 миллионов рублей. Эти средства получат и дневные, и загородные лагеря. За городом будут открыты 64 лагеря, отдохнуть здесь смогут примерно 87 тысяч ребят», — рассказала ИА «Первое областное» начальник службы организации отдыха и оздоровления детей Минобра Челябинской области Нина Лапаева.

Кстати, Южный Урал принимает участие в федеральной программе модернизации детских загородных лагерей. В прошлом году были построены два теплых корпуса в лагере «Лесная сказка» под Пластом. В этом году ведется монтаж трех корпусов в лагере «Юность» в Аргаяшском районе. Для детей из Копейска (лагерь принадлежит администрации этого города) путевка на две недели стоит 16—17 тысяч рублей, для детей из Челябинска — 25 тысяч.

Полный список всех лагерей, которые будут открыты в Челябинской области нынешним летом, — городских, загородных и палаточных — можно найти на сайте Минобра. Реестр содержит контакты лагеря и цены на путевки.

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