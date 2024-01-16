Алексей Текслер открыл в Пласте круглогодичный лагерь для детского отдыха

За три месяца здесь построили два теплых корпуса на 100 человек

Сегодня, 16 января, губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в Пласте. Первый пункт его визита — новые два корпуса лагеря «Лесная сказка». Теперь отдых детей можно организовать не только летом, но и зимой. Глава региона проверил, как в городе выполнили поручение, данное им в прошлый визит. Вместе с губернатором работает и корреспондент ИА «Первое областное».

Два жилых корпуса на 50 человек каждый возвели за три месяца по технологии быстровозводимых модулей. Каждое лето детский лагерь в Пластовском районе встречал не только местных ребят, но и подростков из других городов: Карталов, Коркино, Еманжелинска, Южноуральска, Троицка. Также приезжали на отдых дети из Краснодарского края и Нового Уренгоя. Теперь после запуска новых корпусов лагерь может охватить отдыхом до 350 детей за смену. А летом здесь отдохнут 700 ребят.

По словам директора лагеря Евгении Внуковой, программа круглогодичного пребывания детей уже разработана.

«Мы работали по президентской программе, на настоящий момент вложения составили порядка 130 миллионов федеральных и областных средств. И нас очень радует, что все это происходит в год 50-летия нашего лагеря. Мы очень благодарны нашему президенту, губернатору, местной администрации за колоссальный подарок на юбилей», — пояснила она.

Летом на территории комплекса продолжатся строительные работы: обновят сцену, оборудуют новую современную спортивную площадку и организуют центр детских инициатив. В целом всю территорию лагеря и его инфраструктуру уже обновили, чтобы комплекс соответствовал современным стандартам детского отдыха.

«Новые корпуса полностью отвечают всем требованиям санитарных норм и правил для отдыха и оздоровления детей круглогодично. Есть все необходимое в бытовом плане: санитарные комнаты, душевые, есть место для отдыха вожатых, помещения, где можно организовывать отрядную деятельность», — отметила и. о. министра образования Челябинской области Елена Коузова.

Это первый для региона опыт подобной модернизации детских лагерей. По словам Елены Коузовой, Пластовский район стал пионером в новом формате работы с загородными детскими лагерями. Алексей Текслер, в свою очередь, отметил, что Челябинская область включена в федеральную программу «Восстановление и развитие до 2030 года в субъектах РФ организации отдыха детей и их оздоровления».

«Важно переходить на круглогодичный формат использования таких объектов. Специалисты должны определить, делать здесь полноценные классные занятия или сосредоточиться на проектной деятельности, есть возможность делать краткосрочные смены от пяти дней. „Движение первых“, „Орлята“, спортивные форматы — в целом патриотическая работа может быть развернута именно здесь. И такая работа необходима во всех лагерях, нужно стандартизировать форматы работы, распространять позитивный опыт на другие муниципалитеты», — оценил комфорт и условия в обновленном лагере Алексей Текслер.

В 2024 году на озере Увильды по такой же технологии будут построены три корпуса в копейском лагере «Юность». В 2025 году в центре «Горный» и лагере «Уралец» проведут капремонт, в 2026 году в центре «Орленок» им. Г. П. Ломинского планируют капитальный ремонт столовой и медицинского блока.