Челябинцы смогут оформить кредитные каникулы по новым правилам

С начала 2024 года получить отсрочку по платежам стало проще

Челябинцы смогут оформить кредитные каникулы по новым правилам. С начала 2024 года вступил в силу федеральный закон № 348-ФЗ, который сделал механизм по отсрочке платежей более понятным и доступным для заемщиков, сообщили в Контрольно-счетной палате региона.

«Кредитные каникулы появились в России в период пандемии в 2020 году. Новый закон, вступивший в силу с 1 января 2024 года, изменил механизм получения кредитных каникул, сделав его постоянным», — уточнили в КСП.

Кредитные каникулы — это период временной приостановки платежей по кредиту (займу). В это период можно либо совсем не платить ежемесячные взносы, либо уменьшить их размер. Кредитор не может начислять штрафные санкции и не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул.

Установлены лимиты на суммы займа, по которым можно оформить каникулы. Так, по автокредитам — 1,6 миллиона рублей, по потребительским кредитам и другим займам — 450 тысяч рублей, по кредитным картам — 150 тысяч рублей.

Кредитные каникулы предоставляются заемщикам, у которых среднемесячные доходы за два предыдущих месяца снизились на 30% по сравнению со средним доходом в прошлом году. Также тем, кто проживает в зоне ЧС и нанесен ущерб имуществу, нарушены условия проживания.

Не положены кредитные каникулы заемщику, официально признанному банкротом, использующему кредитные каникулы по другому закону (например для участников СВО), уже использовавшему льготы по антикризисному закону в период 2020—2023 годов. Исключение — участники СВО, которые могут оформить кредитные каникулы в связи с отбытием на место службы в любом случае.

Каникулы не могут быть выданы заемщику, если предъявлен исполнительный лист по взысканию залога или требование к поручителю, если размер займа превышает лимит, установленный правительством России.

Также можно воспользоваться льготной программой банка для снижения долговой нагрузки — реструктуризацией и рефинансированием. Для оформления кредитных каникул необходимо предоставить заявление в банк или микрофинансовую организацию. Банк может запросить подтверждающие документы в случаях снижения дохода (2-НДФЛ с места работы), справку о регистрации в качестве безработного или больничный лист. Для проживающих в зоне ЧС — документы о проживании в жилом помещении в зоне ЧС, нарушении условий проживания и утрате имущества.

Длительность кредитных каникул устанавливается по выбору заемщика, но в пределах от одного до шести месяцев. Заемщик вправе возобновить платежи в любой момент. При этом проценты по кредиту будут начислены за весь период каникул.