Алексей Текслер рассказал о реновации детских лагерей в Челябинской области

Федеральная программа будет продолжена в Год семьи

Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко подвела итоги второго этапа программы модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления. В мероприятии дистанционно принял участие и глава Челябинской области Алексей Текслер.

Во втором этапе программы приняли участие 16 регионов России и построено 40 новых жилых корпусов в детских лагерях.

Алексей Текслер вышел на связь из детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка» под Пластом вместе со школьниками из «Движения первых» и движения «Орлята России». По федеральной программе осенью 2023 года здесь возвели два теплых корпуса.

«Мы проводим полную реновацию детского лагеря, обновляем инфраструктуру, делаем ремонты в действующих корпусах, новое спортивное ядро. Что касается учебной составляющей — строим новый корпус, плюс сцена и, конечно, два новых теплых корпуса. Здесь могут разместиться до 100 детей. В каждом корпусе есть два больших образовательных пространства. В будущем „Лесная застава“ будет базой для „Движения первых“ и движения „Орлята России“», — рассказал губернатор.

Губернатор выразил благодарность за поддержку области на федеральном уровне и добавил, что на Южном Урале идет системная реновация детских лагерей, третий год действует соответствующая региональная программа.

По словам Валентины Матвиенко, интерес к проекту, инициированному Советом Федерации, превзошел все ожидания и по поручению президента Владимира Путина программа будет продолжена в Год семьи.

Уже в 2023 году благодаря реновации в оздоровительных лагерях России отдохнули на 200 тысяч детей больше, чем в 2022 году.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, установлен единый стандарт для объектов программы: высокие требования по оформлению пространств, дизайну и обеспечению безопасности. Кроме того, утверждена единая программа организации воспитательной работы для детских лагерей, введена федеральная программа по подготовке вожатых на базе всероссийских центров.

Ранее Алексей Текслер открыл в Пласте круглогодичный лагерь для детского отдыха.