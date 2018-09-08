/ Как Челябинск встречает 282-летие?

Сайт «Первый областной» рассказывает о самых интересных событиях этого дня.

12:09

Вечером горожан ждет яркое завершение праздника — 14-минутный фейерверк. Сопровождать запуск разноцветных залпов в небо будет музыка. Ее смогут услышать те, кто будет находиться рядом с набережной реки Миасс. Остальным же остается любоваться с открытых площадок. Сайт «Первый областной» рассказал, откуда лучше это делать.

11:39

Центр Челябинска будет перекрыт для общественного и личного транспорта. Автобусы, троллейбусы и трамваи не будут двигаться через площадь Революции. Ограничения начнут действовать с 14:30. Подробнее о перекрытиях — в нашей графике.

11:02

Гостей парка имени Пушкина, как всегда, ждут арт-объекты на центральной площадке. Здесь уже установили символ Челябинска — двугорбого верблюда. Также в городском саду появится стела и графитти-стена.

10:45

На главной площади города идут последние приготовления к концерту. Сегодня здесь выступят сначала маленькие звездочки — воспитанники благотворительного фонда «Андрюша». В 19 часов их сменят Митя Фомин и группа Би-2.

10:20

Хотите, чтобы теплые слова в адрес любимого города увидели все? Присылайте их в комментарии на сайте «Онлайн ТВ», оттуда сообщения попадут в бегущую строку.

10:00

Доброе утро, челябинцы и гости города! Сегодня, 8 сентября, южноуральская столица встречает свой 282-й день рождения. На субботу запланировано множество развлекательных мероприятий, концертов и гуляний. Сайт «Первый областной» расскажет о них в режиме онлайн. Для удобства прилагаем праздничную афишу.

Также в прямом эфире канала ОТВ пройдет телемарафон. Жители Челябинской области смогут увидеть звезд эстрады, именитых гостей и представителей власти. Все они готовятся поздравлять любимый город с праздником. Первым свои пожелания озвучил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.