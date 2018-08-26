/ Борис Дубровский поздравил южноуральских шахтеров с профессиональным праздником

Горняки отмечают свой день в последнее воскресенье лета.

Сегодня, 26 августа, свой профессиональный праздник отмечают шахтеры. Этот день традиционно приходится на последнее воскресенье лета. К представителям горнодобывающей промышленности с поздравлениями обратился губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Глава региона отметил значимость труда шахтеров.

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем шахтера! Он объединяет сильных и мужественных людей, которые своим самоотверженным трудом делают достоянием страны богатейшие уральские подземные кладовые. Добыча и переработка полезных ископаемых составляет значимую часть экономики нашего региона, а профессия шахтера, горняка по-прежнему пользуется заслуженным уважением и почетом. — поздравил южноуральцев губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В завершение своей речи глава региона пожелал южноуральцам здоровья, счастья, благополучия и успехов в развитии горнодобывающей отрасли.

Традиционно в этот день проходят праздничные мероприятия в Еманжелинске, Коркино и других «шахтерских» городах Челябинской области.