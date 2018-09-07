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Где в Челябинске посмотреть салют?

Топ самых популярных мест от «Первого областного».
сегодня в 08:44
  |  Общество

Празднование Дня города в Челябинске традиционно завершится салютом. 8 сентября горожан и гостей города ждет 14-минутное музыкальное шоу. Желающих посмотреть его как можно ближе, как всегда, найдется немало. Для этого перекрывают дороги в центре, и эта часть города на пару часов оказывается полностью во власти пешеходов. Так где же забить себе лучшие места? Те, кто ходят на салюты ежегодно и сами все знают, ну, а кто вдруг подзабыл — читайте ниже.

Торговый Центр

Эпицентр салюта. Поскольку движение будет перекрыто, народом забиваются все улицы по соседству. Участок Свердловского проспекта вдоль улицы Братьев Кашириных и Каслинской. Добираться лучше пешком, а если на машине, то выдвигаться надо пораньше. Мест для парковки мало, так что водители стараются втиснуться куда угодно — все окрестные дворы и закутки будут забиты.

Цирк

Здесь можно любоваться залпами с набережной на мосту, с крыши и парковки ТК «Набережный», а также возле самого цирка. Улица Кирова тоже будет перекрыта, поэтому народ будет ходить и по проезжей части. Здесь необязательно стремиться отвоевать себе место поближе к реке, обзор на салют будет хороший по всей части улицы Кирова от органного зала до филармонии.

Государственный исторический музей

Здесь в вашем распоряжении вся набережная от музея до «Мегаполиса». Одно из самых популярных мест во время салюта, ведь сюда стекается народ с Кировки и Площади Революции. Поэтому толкучки не избежать. Автомобилистам надо будет оставить машину где-то подальше, поблизости парковочных мест почти нет.

Обзорные площадки


Ресторан «Облака» и крыша «Мегаполиса». Это для тех, кто хочет наблюдать салют в более комфортных условиях. Нет ветра, толпы, зато еда и напитки. Такие местечки надо бронировать заранее, но вы попробуйте, может, еще успеете. Кстати, новое колесо обозрения у «Мегаполиса» могло бы стать самой востребованной точкой обзора во время салюта, но работать оно, к сожалению, не будет.

Пересечение улиц Российской и Лобкова

Для тех, кто шумихе в центре предпочитает романтику спальных районов. Там есть небольшая горка, откуда вид на салют будет ничем не закрыт. И народу ощутимо меньше, чем в центре. Рядом, правда, будут пейзажи из гаражей и панельных домов. Но мы же будем смотреть только в небо, правда?

ОТВ

Если вживую посмотреть фейерверк не получается, на помощь приходит сайт 1obl.tv и социальные сети. За ярким финалом празднования Дня города в режиме онлайн можно будет следить на «Первом областном». Трансляция идет на сайте 1obl.tv, в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. 

Генеральный технический партнер – компания «Интерсвязь».
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