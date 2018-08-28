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/ Еманжелинцы посадили жен на шею, чтобы отпраздновать День города

Еманжелинцы посадили жен на шею, чтобы отпраздновать День города

Необычное спортивное соревнование привлекло 14 семей.
сегодня в 15:55
  |  Общество

Необычное спортивное соревнование состоялось в День города в Еманжелинске. Там мужчины добровольно посадили на шею своих жен и пробежали с ними полосу препятствий. Спортсменам нужно было перелезть через бревно, преодолеть бассейн с холодной водой, лабиринт, пробежать змейку, и не уронить в это время жену. Если она касалась земли, к результату пары прибавляли 15 секунд. Участвовать согласились 14 семей, живущих в зарегистрированном или гражданском браке.

Все было классно. Спасибо, что придумали такой конкурс. Было страшно немного, конечно. До последнего не верили, что победили. Теперь будем вместе заниматься бегом. В следующем году обязательно будем еще раз участвовать. — рассказали сайту «Первый областной» победители забега Иван и Виктория Фатеевы.

Супругам-победителям вручили денежный сертификат на 10 тысяч рублей и скидку от автоцентра «Мазда». Второе место заняли Анна и Евгений Дулебенец, «полицейская» семья. Третье — новички спортивных соревнований Александр и Татьяна Караваевы.

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