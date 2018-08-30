/ Отпразднуйте День Челябинска онлайн вместе с медиахолдингом ОТВ

Все концерты, поздравления и интерактивы покажут в прямом эфире.

Чтобы отпраздновать 8 сентября День города вместе с Челябинском, не обязательно жить в южноуральской столице. Главное — быть там сердцем и душой, а с остальным поможет медиахолдинг ОТВ. На одноименном телеканале и на сайте «Онлайн ТВ» будет идти прямая трансляция мероприятий. С раннего утра, включив телевизор на 21 кнопке или открыв 1obl.tv, все желающие погрузятся в атмосферу праздника. Зрители даже узнают, как город готовится к событию: корреспонденты пройдутся по главным площадкам за несколько часов до официального старта дня рождения Челябинска.

Самые интересные мероприятия из афиши Дня города, представленной накануне, войдут в программу ОТВ 8 сентября. Например, зрители увидят праздничную кавалькаду из автомобилей. 7 нарядных машин, представляющих 7 районов области, отправятся в путь от улицы Цвиллинга по главным магистралям города.

С праздником Челябинск поздравят первые лица города. С экранов к жителям южноуральской столицы также обратятся спортсмены, пришедшие в гости на ОТВ. Более того, зрителей ждет несколько ТВ-игр с участниками проекта «Лица». Они попытаются одолеть в танцах профессионалов и победить в шуточных конкурсах известных челябинцев.

Конечно, зрителям телеканала ОТВ и трансляции на сайте «Онлайн ТВ» будет интересно узнать, что нового произошло в городе за время праздника. Корреспонденты расскажут о самом важном в выпусках «Времени новостей».

Не забыли организаторы трансляции и об объявлении победителей проекта «Лица». Больше месяца шла работа с потенциальными ведущими. Они учились правильно говорить, вести себя на камеру, меняя имидж. У зрителей будет шанс еще раз вспомнить тех, кто не побоялся изменить свою жизнь, придя на телевидение. Наставники готовы выбрать не больше 6 победителей, а стать ведущим еще одному участнику помогут челябинцы, голосуя за него на 1obl.tv. Кстати, лидеру второго, «спасительного» голосования, предложат снова пройти кастинг и доказать профессионалам свою компетенцию.

Телеканал ОТВ также презентует третий сезон проекта «Суперстар». Журналисты расскажут о героях прошлых выпусков и представят нового, открывающего премьерный сезон.

В День города Челябинск посетит множество звезд. Но на телеканале ОТВ и сайте «Онлайн ТВ» будут транслировать выступление хедлайнеров мероприятия — группы «Би-2» и сольного исполнителя Мити Фомина. Они выступят на сцене, установленной на площади Революции.

Завершит праздничный день фейерверк. Тем, кто будет смотреть прямую трансляцию, выдастся уникальный шанс узнать, сколько произведено запалов, какой они мощности. Все происходящее будет комментировать эксперт-пиротехник.