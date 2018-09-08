/ Борис Дубровский: «Спасибо за вашу любовь и безграничную веру в свой город»

Глава региона поздравил жителей Челябинска с 282-летнием.

Сегодня, 8 сентября, в Челябинске празднуют День города. Южноуральская столица начала свою историю 282 года назад. В этот день с поздравительной речью к горожанам обратился губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Глава региона отметил, что Челябинск делают ярким и предприимчивым его жители.

Я поздравляю каждого из вас и говорю спасибо за вашу любовь и безграничную веру в свой город. Мы встречаем этот праздник в приятных хлопотах. Челябинск готовится принимать масштабные международные мероприятия, активно строится, преображается. Но самое главное — развивается инфраструктура повседневности: транспорт, коммунальные сети, школы, детские сады, больницы и поликлиники, спортивные и культурные объекты. Город становится таким, каким хотят его видеть жители — комфортным, современным, открытым для интересных проектов и полезных инициатив. Всей душой приветствую стремление горожан активно участвовать в жизни Челябинска, самим создавать его настоящее и будущее. — поздравил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В этот день сайт «Первый областной» ведет прямую трансляцию праздничных мероприятий. Следить за ходом Дня города-2018 можно здесь.