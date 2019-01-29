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/ Еще на полмиллиона рублей пополнился фонд помощи пострадавшим в Магнитогорске

Еще на полмиллиона рублей пополнился фонд помощи пострадавшим в Магнитогорске

Помощь жильцам дома № 164 по проспекту Карла Маркса оказала Челябинская областная нотариальная палата.
сегодня в 13:37
  |  Общество

Направить полмиллиона в фонд помощи пострадавшим от взрыва в жилом доме в Магнитогорске — с соответствующим обращением выступил президент Челябинской областной нотариальной палаты Сергей Третьяков.

В обращении Третьякова говорится, что к оказанию финансовой поддержки пострадавшим в частном порядке подключились как нотариусы Магнитогорска, так и всего региона. Теперь же деньги выделены и из бюджета областной палаты.

Мы знаем, что федеральные и региональные власти держат ситуацию на контроле и выделяют значительные средства. Но в такой ситуации никто не может быть равнодушным. Это наша общая беда, наша общая боль. Поэтому нотариальное сообщество, конечно же, не осталось в стороне. — отметил президент ЧОНП Сергей Третьяков.

Напомним, в канун Нового года в Магнитогорске, в доме № 164 по проспекту Карла Маркса прогремел взрыв бытового газа, в результате которого обрушился подъезд. Погибли 39 человек.

Позднее президент России Владимир Путин поручил полностью расселить пострадавшую многоэтажку. Такое решение глава государства принял после многократных обращений магнитогорцев.

Отметим, что вчера, 28 января, правительство России выделило дополнительные 500 миллионов рублей на расселение дома.

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