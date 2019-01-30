/ Стали известны подробности первых двух часов после взрыва в Магнитогорске

Сотрудники МЧС рассказали о своей работе на страшной трагедии.

Сотрудники МЧС Магнитогорска рассказали о том, что и как они делали, когда прибыли на место трагедии в Магнитогорске 31 декабря. Первым делом спасатели эвакуировали жителей дома из поврежденных квартир.

Они сразу же приступили к проведению разбора. То есть у них, кто непосредственно выехал, было 2 автоцистерны, 2 отделения и автолестница. С помощью коленчатого подъемника проводилось снятие людей из поврежденных квартир с верхних этажей. — прокомментировал начальник управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Челябинской области Михаил Теплых.

18 человек не могли спуститься по сломанной лестнице и выбрались из разрушенного подъезда благодаря спасателям.

Далее сотрудники МЧС приступили к разбору завалов. Из-под них было излечено еще 5 человек. Технику, необходимую для проведения работ, предоставил ММК. Уже после на место трагедии прибыли федеральные служащие, имеющие аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ.