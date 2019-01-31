/ Банк простит кредит пострадавшей от взрыва газа в Магнитогорске семье

С такой просьбой к руководству банка обратился Борис Дубровский.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский обратился к руководству «Альфа-Банка» с просьбой о помощи семье Воронцовых из Магнитогорска. В трагедии, которая случилась 31 декабря, погиб 42-летний Виктор Воронцов, тогда как его супруга Лидия и дочь Владислава выжили.

Как заявил управляющий челябинским операционным офисом банка Сергей Лукоянов, принято решение не предъявлять требования к пострадавшим по имеющимся обязательствам. Это решение будет распространено на всех клиентов и наследников погибших клиентов, пострадавших в результате обрушения части жилого дома в Магнитогорске. — сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области.

Напомним, в канун Нового года в жилом доме № 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске прогремел взрыв. Жертвами трагедии стали 39 человек. В конце января правительство России распорядилось направить дополнительные 500 миллионов рублей на расселение дома.

Кроме того, президент России Владимир Путин после многочисленных обращений магнитогорцев поручил полностью расселить пострадавший дом.