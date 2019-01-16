/ Владимир Путин поручил полностью расселить дом, пострадавший от взрыва в Магнитогорске

Такое решение принято главой государства по просьбе жителей города.

Полностью расселить разрушенную в Магнитогорске многоэтажку поручил Владимир Путин на встрече с членами правительства. Такое решение, по словам президента РФ, было принято по просьбе жителей города.

Несмотря на то, что экспертиза показывает, что проживать в этом доме безопасно, произошла большая трагедия, погибло 39 человек. Надо пойти навстречу людям и расселить этот дом целиком. Предоставить жилье всем. — отметил Владимир Путин.

Финансирование на расселение будет предоставлено из различных источников: федерального бюджета, областного, а также средств, выделенных МПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». На месте разрушенного дома в будущем будет организован парк.

Отметим, на совещание президента с правительством присутствует губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, взрыв газа в десятиэтажном доме № 164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел рано утром 31 декабря. В результате был разрушен подъезд здания, из-за чего под завалами погибли 39 человек.