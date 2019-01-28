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/ Икону Пресвятой Богородицы привезут в Магнитогорск в феврале

Икону Пресвятой Богородицы привезут в Магнитогорск в феврале

Приезд приурочен к сороковинам магнитогорской трагедии.
сегодня в 14:06
  |  Общество

Мироточивая икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец» прибудет в Магнитогорск из Москвы по благословению Преосвященнейшего Иннокентия, епископа Магнитогорского и Верхнеуральского. Образ пробудет в городе металлургов с 7 по 10 февраля 2019 года.

Приезд иконы приурочен к памятной дате — 8 февраля исполнится 40 дней трагедии в Магнитогорске. Тогда взрыв бытового газа в жилом доме унес жизнь 39 человек.

Просьба о визите мироточивой иконы Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец» («Семистрельная») из Москвы не случайна. В дни поисково -спасательных работ на месте трагедии на стене десятого этажа обрушившегося подъезда чудом остался висеть образ Божией Матери «Семистрельная». Под молчаливым взглядом этой иконы проходили все работы по ликвидации трагедии. Эту икону родственники погибшей владелицы иконы передали в Магнитогорскую епархию. — рассказали сайту «Первый областной» в епархии Магнитогорска.

Икона будет выставлена для поклонения в Кафедральном соборе Вознесения Христова — главном храме епархии — с 7 по 10 февраля. Отметим, по православной традиции именно на 40 день со дня смерти определяется, в рай или ад попадет душа человека.

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