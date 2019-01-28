/ Еще 500 миллионов рублей направлено на расселение дома в Магнитогорске

Средства получены из резервного фонда Правительства РФ.

Правительство Российской Федерации направило Челябинской области еще 500 миллионов рублей. Средства из резервного фонда пойдут на расселение дома, пострадавшего во время трагедии в Магнитогорске.



Выделяются 500 миллионов рублей для обеспечения новым жильём всех собственников и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, расположенных в многоквартирном доме, пострадавшем в результате чрезвычайной ситуации 31 декабря 2018 года. — сказано в документе, который разместили на сайте Правительства.

Отметим, что на расселение подъездов 7 и 8, ранее из резервного фонда Правительства было выделено 147 миллионов рублей.

Из бюджета Челябинской области на расселение дома будет направлено 100 миллионов рублей, а также 300 миллионов из средств ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».