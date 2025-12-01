Челябинцы радуются теплу и скучают по снегу 1 декабря

Одни сравнивают областную столицу с Сочи, другие тоскуют по сугробам

Календарная зима зашла в Челябинскую область бесшумно — без снежных сугробов, минусовых температур и даже без гололедицы (хотя ее демоверсию горожане смогли ощутить на себе две недели назад). Погода как будто бы играет с челябинцами в наперстки — гадаешь, когда же все-таки надеть зимние ботинки. Одним такие погодные аномалии не нравятся, потому что «не хватает новогоднего настроения». Другие, наоборот, радуются и сравнивают южноуральскую столицу с предновогодним Сочи. Подробнее — в материале 1obl. ru.

«Ходить на каблуках и ломать ноги»

Опрос ИА «Первое областное» показал, что отсутствие снега и мороза для многих челябинцев — настоящий подарок.

«Во-первых, не нужно напяливать на себя зимние вещи. Во-вторых, все сухо, комфортно, нет ветра, нет влажности. Можно ходить на каблуках спокойно, не переломав себе ноги», — рассказывает Ирина Вознесенская.





Фото: Челябинск, площадь Революции 1 декабря 2025-го, Олег Каргаполов ИА «Первое областное»

Собеседница сравнила такую погоду с сочинской, потому что в этом году в Челябинске в начале декабря можно даже без шапки пройтись и не отморозить уши. Еще одним аргументом «за» бесснежную становится экономия.

«Ботинки зимние еще не доставали, здорово, что можно еще в осенней обуви или кедах гулять. Это такая экономия — теплая зима: еще не куплены перчатки, шапки, свитеры. Можно по-настоящему гулять на улице и не мерзнуть. Кто-то скучает по лыжам и конькам, но это не моя история, мне все нравится», — говорит челябинка.

Автолюбители тоже разделились, одни — радуются, что не нужно вставать ночью, чтобы прогреть машину, не нужно ее чистить, отмораживая руки каждое утро, в конце концов — можно не снимать аккумулятор, переживая, что он замерзнет и разрядится.

«Снег добавляет освещенности на дороге»



Другие думают о безопасности во время вечерних поездок. Темнеет в декабре рано. А теперь еще и часто идет дождь.

«Самое нелюбимое в нынешней погоде — это дождь в темноте. Мне не нужен снег для настроения или ощущения Нового года. Это капризы. Но когда едешь вечером с работы и плохо видишь дорогу, потому что она черная, а стекло мокрое и капли бликуют — это небезопасно. Мы живем в пригороде, ехать далеко», — говорит Мария Лобанова из села Долгодеревенского.





Фото: на снежной дороге ночью светлее, но бывают заносы

Водитель Михаил Мартынов присоединяется к этому мнению, добавляя, что снег делает улицы светлее.

«С другой стороны, нет каши, снежного вихря, поземки. Дороги днем чистые и сухие», — говорит челябинец.

Сельскохозяйственным культурам такая погода ПОКА не вредит

Жители пригорода радуются, что не нужно убирать снег. Но беспокоятся об озимых культурах, которым вовремя нужен снег и холод, чтобы не прорасти и не замерзнуть. О ситуации в одном из хозяйств региона рассказывает заместитель гендиректора АО «Племенной завод» по растениеводству Николай Вислобоков.

«Сельскохозяйственным культурам пока такая погода не вредит. Да, тепло, но у нас нет цветения. Ничего не замерзнет, если ударит мороз без снега. Конечно, у тех, кто занимается озимой пшеницей, есть вероятность вымерзания. Идеально было бы, чтобы снег лег на теплую землю», — говорит специалист.





Есть и такие горожане, которые до сих пор держат цветы на балконе.

«Кажется, что это какое-то долгое завершение лета. У меня на застекленном балконе продолжают цвести махровые петунии. Несколько выходных подряд думаю убрать контейнеры, но снова поливаю их еще на неделю», — говорит челябинка Екатерина Романько.

«Новогоднее настроение создаем сами, а не получаем в комплекте с сугробами»

Не все горожане радуются таким погодным играм. Одним не нравится серость, которая сопровождает отсутствие снега. Другие подошли к новому сезону ответственно и закупились новыми гамашами и пуховиками. И не могут дождаться, когда же все это примерят.

«Без снега грустно. Хочется, как в детстве, ловить падающие снежинки и шагать по хрустящим хлопьям снега, когда вокруг тишина. А на деле — почти зеленая трава на клумбе и еле-еле появившиеся почки на ветвях деревьев. К тому же, новогоднее настроение сейчас создают только входные группы магазинов, музыка в наушниках и вкладка „воспоминания“ в галерее телефона», — романтично рассуждает Елизавета Дмитриева.





А вообще, если не отдаваться страданиям по белым сугробам и тому морозному запаху, который начинает щекотать нос, как только выходишь на улицу, то все не так уж и плохо. Праздничное настроение можно создать себе самостоятельно.

«Как-то посчастливилось встречать Рождество в Англии. И не передать словами той атмосферы, которая там была! Тогда я и пришел к выводу, что праздничное и волшебное настроение мы создаем сами, а не получаем его в комплекте с сугробами», — подытожил счастливчик Владимир Зайцев.

Однако, напомним, природа в этом году не отменила зиму в Челябинской области, а просто взяла неожиданно длинный тайм-аут. Синоптики прогнозируют, что декабрь 2025-го все-таки будет снежным. В горных районах снежный покров будет доходить до 40 сантиметров.



Ранее писали, что ноябрь в Челябинской области был на шесть градусов теплее нормы.