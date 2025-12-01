Ноябрь в Челябинской области был на шесть градусов теплее нормы

Снега на большей части территории региона нет до сих пор

Ноябрь 2025 года стал аномально теплым и сухим месяцем на Южном Урале, сообщает Челябинский гидрометцентр.

«В отдельные дни среднесуточные температуры воздуха превышали норму на 5—15 градусов, а в целом температура за месяц была на 5—6 градусов выше нормы. Максимальная температура в ноябре достигала +12 градусов», — говорят в Гидрометцентре.

Основная порция осадков пришлась на первую декаду месяца — это были дожди и дожди с мокрым снегом. Наибольшее число осадков выпало в окрестностях метеостанции Златоуста — 160% месячной нормы.

Снежный покров уже установился в северо-западных районах области. Снег лежит там с 2 ноября. Но пока его высота не превышает 2 сантиметров, что на 10—13 сантиметров меньше нормы. В горах на севере области снег лежит с 24 ноября, высота сугробов здесь очень неравномерная: от 1 до 7 сантиметров, что тоже на 10—13 сантиметров ниже нормы.

На остальной территории области снега нет.

Земля на Южном Урале промерзла на глубину от 2 до 15 сантиметров, что тоже в 2—4 раза меньше нормы.

«Погода ноября оказалась удовлетворительной для перезимовки озимых культур. Минимальная температура на глубине узла кущения составила −1…−7°. Условий для вымерзания растений не создалось», — отмечают в Гидрометцентре.

Но есть места, где почва промерзла до 25 сантиметров, что является нормой, — такое отмечено на крайнем севере области и местами на юго-западе, юго-востоке. А в горах северо-западных и северо-восточных районов промерзание не отмечено вообще.

В ближайшие дни на Южном Урале сохранится плюсовая температура, ниже нуля она опустится только к пятнице. В выходные синоптики обещают −3...−6 ночью и −1...−2 днем.

Как звери в Челябинском зоопарке реагируют на теплый ноябрь, читайте здесь.