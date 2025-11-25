Синоптик рассказала, когда в Челябинскую область придет настоящая зима

Ожидать ли южноуральцам снегопадов в ближайшие дни

Ноябрь в Челябинской области фактически первый зимний месяц. Обычно температура уже ниже нуля, повсеместно лежит снег. Но не в этом году. Погода балует южноуральцев теплом, и когда смотришь на термометр, а там почти плюс десять, то кажется, что зима вообще не придет. А если придет, то когда? Об этом журналист ИА «Первое областное» спросила начальника отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометеоцентра Екатерину Выходцеву.

«Ноябрь в этом году действительно один из самых теплых. Редко когда такие аномально высокие температуры держатся на протяжении всего месяца. Обычно холодные периоды чередуются с теплыми», — рассказала Екатерина Выходцева.

При этом нынешнюю осень целиком назвать аномально теплой нельзя, отметила синоптик: в сентябре, например, средняя температура была на 1—2 градуса выше климатической нормы, несмотря на то что столбики термометров нередко достигали почти +30 градусов. Похожая ситуация наблюдалась в 2020-м. А в минувшем октябре температура и вовсе была почти в пределах нормы. Официальные данные о климатических отклонениях в ноябре станут известны в начале декабря.

Что касается зимы, то даже к началу календарного сезона она вряд ли придет на Южный Урал.

«Погода сейчас неустойчивая, и такой она сохранится всю предстоящую неделю, то есть до конца ноября. В отдельные дни ночью местами температура будет опускаться до −13 градусов, днем — подниматься до нуля. С приходом тепла уже ночные температуры будут около 0 градусов, а дневные — плюсовыми. Начало декабря, по предварительным расчетам, тоже будет теплым», — рассказала Екатерина Выходцева.

Что касается снега, то в Челябинской области он периодически ложится, но быстро тает, опять же из-за неустойчивой погоды. Однако хоть и небольшой, но постоянный снежный покров уже установился в Нязепетровске, Верхнем Уфалее, Златоусте, Миассе. На остальной территории, судя по всему, его не будет даже в начале зимы.

«Самое позднее установление снежного покрова было в 2008 году — 13 декабря. Вполне возможно, что с такой обстановкой в этом году в первой декаде декабря он еще не везде установится»,— уточнила синоптик.

При этом она подчеркнула, что все прогностические модели показывают наиболее вероятный прогноз на семь дней. Поэтому вполне возможен и другой ход развития событий в атмосфере.

Положительные температуры в Челябинской области сохранятся до конца осени, сообщили ранее в областном Гидрометеоцентре. Самым теплым днем выдастся вторник: сегодня температура воздуха в регионе поднимется до +6 градусов.

Ранее стало известно, что зима в России в этом году будет холоднее, чем в 2024-м. Но все равно температура будет выше нормы.