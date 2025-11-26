Аномально теплый ноябрь в Челябинской области не отразится на будущем урожае хлеба

Пока озимые культуры ведут себя как обычно

Несмотря на аномально теплую погоду, которая стоит в Челябинской области в ноябре, аграрии пока не видят угрозы для урожая озимых зерновых культур в следующем году. По словам экспертов, посеянные озимые — пшеница и тритикале (так называется пшенично-ржаной гибрид) — находятся в удовлетворительном состоянии. Они заснули и не торопятся пускаться в рост, выжидая весну.

«За многие годы работы мы первый раз сталкиваемся с такой погодой. Но на данный момент озимые чувствуют себя неплохо. Даже с учетом возвратных морозов состояние посевов можно оценить как хорошее», — отмечает главный агроном селекционно-семеноводческого центра «Чебаркульские семена» Айрат Шакиров.

Ключевым фактором, сдерживающим преждевременный рост растений, является то, что температура почвы остается ниже температуры воздуха. Это не дает культурам тронуться в рост раньше времени. Главная потенциальная опасность в такой ситуации — повреждение так называемого узла кущения — части растения, где формируются будущие побеги.

«Что может повлиять на них — это узел кущения, там образуются побеги. И эти побеги могут пострадать, тогда весной растение даст меньше стеблей, и урожай в связи с этим может быть поменьше», — пояснил эксперт.

Однако, по результатам текущего мониторинга полей, состояние озимых вызывает у специалистов оптимизм.

«Пока состояние удовлетворительно хорошее, ничто не вызывает тревоги», — замечает Айрат Шакиров.

Агроном признает, что серьезные угрозы возможны в будущем. Резкие декабрьские морозы без достаточного снежного покрова могут привести к образованию трещин на стеблях, что в дальнейшем откроет путь для инфекций. Еще один нюанс нынешней осени — процесс закалки растений к зиме проходит не в стандартном режиме. Обычно он занимает около двух недель при стабильных минусовых температурах, чего в этом году нет.

На данный момент запас влаги в почве оценивается как достаточный, а озимые культуры находятся в фазе, когда они способны без серьезных потерь переносить похолодание до −8 градусов. Таким образом, несмотря на непривычно теплый ноябрь, оснований для паники пока нет, резюмирует эксперт.