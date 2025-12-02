Теплая погода со слабым ветром ожидается в Челябинской области 2 декабря

Пасмурная погода сохраняется

Несмотря на календарную зиму, погода в Челябинской области сегодня, 2 декабря, будет похожа на осеннюю: воздух местами прогреется до +5°C. Осадков не будет, как и сильного ветра, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура составит около +3°C. Без осадков. Ветер западный, слабый.

В Магнитогорске — пасмурно и 0°C.

В Миассе, Сатке, Златоусте и Трехгорном день также выдастся облачным. Градусники покажут от 0 до +1°C. Штиль.

Воздух в южных районах прогреется до слабого плюса.

В Верхнем Уфалее — небольшой минус и хмурое небо. Ветер западный, 3 метра в секунду.

В Аше и Кыштыме потеплеет до +2°C. Пасмурно.

В целом дневной прогрев в регионе составит около 0…+5°C. Преимущественно облачно, существенных осадков быть не должно. Локально туман и гололед. Ветер западный, слабый, с отдельными порывами до 10 метров в секунду.