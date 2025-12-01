Начало декабря-2025 в Челябинской области будет аномально теплым

Температура воздуха ожидается выше средней на 13 градусов

На первой неделе декабря температура воздуха в Челябинской области будет сохраняться плюсовой и преимущественно сухой. Лишь ближе к выходным похолодает, местами пройдут снегопады, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

«До выходных среднесуточные температуры будут держаться выше нормы на 8—13 градусов. Осадков при этом будет мало, в основном они ожидаются в северной половине области»,— уточнили синоптики.

Предварительно, 6 и 7 декабря на погоду в Челябинской области начнет влиять более холодная воздушная масса, и как ночные, так и дневные температуры снизятся до отрицательных значений. В воскресенье в этой массе установится циклон, который принесет осадки в виде снега, вплоть до сильных.

В Челябинске до четверга столбики термометров будут показывать до +2 градусов. Почти без осадков. С пятницы температура начнет постепенно снижаться и к воскресенью составит −3. Пройдут смешанные осадки, снег.

На юге региона ни снега, ни дождей не ожидается на протяжении всей недели. Немного похолодает с пятницы.

На севере области небольшие осадки начнутся в середине недели и усилятся к выходным. До пятницы градусники будут показывать 0 градусов, в выходные — до −3.

На западе Южного Урала тоже осадков будет немало, но чуть теплее — максимум −1.

Ожидается, что в первом зимнем месяце снегопады все же пройдут — синоптики пообещали, что осадков выпадет в пределах нормы. А значит, местами высота сугробов достигнет почти 40 сантиметров.