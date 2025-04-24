Челябинцы присоединятся к акции «Бессмертный полк онлайн»

Фотографии ветеранов уже можно загружать на официальный сайт

Жители Челябинска и области смогут поучаствовать в акции «Бессмертный полк России онлайн». Подать заявку необходимо до 6 мая, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Загрузить фото ветерана войны или труженика тыла можно через специальные сервисы «Бессмертный полк онлайн» в соцсети «ВКонтакте» или «Одноклассниках» или на официальном портале акции.

Также участники онлайн-шествия могут бесплатно восстановить или раскрасить старую фотографию фронтовика и рассказать историю героя в соцсетях.

Напомним, «Бессмертный полк» в очном формате состоится в День Победы. Впервые за несколько лет шествие пройдет в Челябинске, колонна двинется по центральным улицам под музыку. Особое внимание уделят безопасности участников.

Конкретный формат шествия каждый город и село региона определят самостоятельно.

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