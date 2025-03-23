В Челябинске светомузыкальный фонтан на реке Миасс заработает 9 мая

Сейчас ищут подрядчика на его сборку и обслуживание

В Челябинске объявили аукцион на сборку, обслуживание и демонтаж плавающего светомузыкального фонтана на реке Миасс, который впервые запустили в прошлом году ко Дню города. Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, подрядчик должен собрать его до 9 мая.

Победителю аукциона предстоит обследовать целостность конструкций фонтана, собрать их, очистить от грязи понтонные секции, установить насосы, подключить фонтан к электричеству и провести другие необходимые работы. Завершить монтаж необходимо до 8 мая. Обслуживать фонтан подрядчику нужно будет в период с 9 мая по 15 сентября, а демонтировать — до 5 октября.

Фонтан будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00. С 19:00 — с подсветкой, при этом каждые полчаса ожидаются светомузыкальные шоу продолжительностью 15 минут.

Заказчик — Городской сад имени Пушкина. Начальная цена — почти 7,7 миллиона рублей.