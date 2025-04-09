«Бессмертный полк» вновь пройдет в Челябинске в очном формате

Шествие вернули в честь 80‑летия Победы

В 2025 году в Челябинске «Бессмертный полк» вновь пройдет в очном формате. В честь 80‑летия Победы шествие вернут на улицы города. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Алексей Текслер.

«По разным причинам мы не делали этого несколько лет. Но считаю, что в год юбилея Великой Победы у жителей региона должна быть возможность выйти на улицы с портретами наших героев», — отметил глава региона.

Особое внимание уделят мерам безопасности.

Муниципалитеты же будут выбирать формат «Бессмертного полка» самостоятельно, с учетом сложившейся практики.