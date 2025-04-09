В Челябинскую область приедет «Поезд Победы» в преддверии 9 Мая

Паровозы заедут в четыре южноуральских города

В честь празднования 80-летия Великой Победы в Челябинскую область приедет ретропоезд на паровой тяге с праздничной программой. Он остановится в четырех городах, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

4 мая состав прибудет в Магнитогорск, 5-го — в Карталы. 6 мая поезд встретят троичане, а 7-го он приедет в Челябинск.

Программа охватит также несколько городов Курганской и Оренбургской областей.

«„Поезда Победы“ поведут паровозы. В составе поездов — „теплушки“ с артистами в форме военных лет. По прибытии на перронах будет организовано выступление творческих коллективов»,— уточнили в компании.

Время прибытия поездов и начала концертной программы сообщат позже.