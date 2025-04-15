Как подготовить портрет героя к шествию «Бессмертный полк»

Выяснили, делают ли транспаранты в челябинских типографиях

В 2025 году акция «Бессмертный полк» в Челябинской области впервые за несколько лет пройдет в очном формате. Это значит, что жители региона вновь выстроятся в колонну, держа в руках фотографии предков — участников Великой Отечественной войны, сформировав «живой» полк. До праздника — меньше месяца, а значит, пора готовить для шествия портрет предка-героя. Журналист ИА «Первое областное» обзвонила челябинские типографии и выяснила, готовы ли они взяться за изготовление транспаранта и сколько придется за это заплатить.

Сразу предупреждаем, что изготовить праздничный транспарант можно не везде. Чаще всего этим занимаются фотосалоны и типографии, которые делают сувенирную продукцию. В большинстве типографий нам сообщили, что средняя стоимость одного транспаранта варьируется в пределах от 900 до 1300 рублей. Но, конечно, все зависит от того, какой штендер хочет клиент и какая работа будет проделана.

Например, в типографии Printway могут изготовить пластиковую табличку с палкой-держателем. Шаблон предоставляют. От клиента требуются только фотография в распечатанном или цифровом варианте и фамилия, имя, отчество участника Великой Отечественной войны. Срок изготовления — от одного до двух рабочих дней. Цена вопроса — 1300 рублей.







В типографиях «Аксиома» и PROSPEKT на изготовление транспаранта просят 2—3 рабочих дня. Требования все те же: фотография и данные героя.

«Мы каждый год выполняем подобные заказы, и в этом году уже поступал запрос. Вариантов несколько: транспарант форматом либо А4, либо А3. Стоимость первого — 900 рублей, второго — 1100», — рассказала сотрудница типографии PROSPEKT.

Но есть нюанс, уточнила девушка: минимальная стоимость заказа — 1000 рублей, поэтому клиенту придется выбрать либо транспарант большего размера, либо формата А4, но заказать что-то еще до необходимой суммы.

В «Аксиоме» транспарант изготовят за 1200 рублей. Если необходима какая-то обработка фото (увеличение, ретушь, восстановление), стоимость будет выше.

В фотосалоне «Улыбочку» могут изготовить транспарант любого размера и с использованием любого штендера. Начальная цена — от 500 рублей.

«Конечная цена зависит от того, из чего изготовлен штендер и каков его размер. У нас есть и интересные модели. Редактирование фото также за отдельную плату», — уточнил директор точки.

Изготовить транспарант обещают за 1—2 рабочих дня.





Некоторые типографии работают по запросу. В их числе — «Универсальная».

«Клиенты могут прислать нам на электронную почту письмо со своими пожеланиями. Далее мы рассчитаем стоимость и срок изготовления. По материалам — предложим то, что будет в наличии у наших поставщиков», — рассказал представитель типографии.

Кстати, сделать транспаранты южноуральцы могут и самостоятельно. Например, штендер нужного размера и из желаемого материала можно найти в гипермаркетах или на маркетплейсах. Правда, придется подумать о фотографии: если она хранится уже в распечатанном виде, то не факт, что ее размер окажется подходящим под рамку штендера. Тогда необходимые манипуляции — оцифровку, распечатку и другие — все равно придется делать в фотосалоне.

Напомним, шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет очно 9 мая. В этом году решили добавить музыкальное сопровождение. Как отметил глава Челябинска Алексей Лошкин, музыка усилит чувство причастности к событиям военных лет.