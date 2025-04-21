В Челябинске начались репетиции торжественного построения на 9 Мая

Площадь Революции начали перекрывать для пешеходов

В Челябинске стартуют репетиции торжественного построения и марша на 9 Мая. Первыми на площади Революции прогоняют программу творческие коллективы, сообщили в управлении культуры Челябинска.

Первая репетиция пройдет в понедельник, 21 апреля, с 16:00 до 21:00. Проспект Ленина для машин перекрывать не будут, но движение пешеходов по площади Революции ограничат.

Напомним, в преддверии 9 Мая в Челябинскую область приедет «Поезд Победы», а в сам праздник по улицам города вновь пройдет Бессмертный полк, на этот раз — под музыкальное сопровождение. Как подготовиться к шествию, ранее рассказывал корреспондент ИА «Первое областное».