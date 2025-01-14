Челябинцы начинают интересоваться отдыхом на Каспийском море вместо Черного

Туроператоры отмечают спрос и на Крым

Разлив мазута после крушения двух танкеров и его медленная уборка с Черноморского побережья вызывают обеспокоенность у туроператоров. Сложная обстановка наблюдается возле Анапы. Пятна мазута обнаружены в нескольких местах у Крыма. Если ликвидация экологической катастрофы затянется, рынок туризма ждет сложный высокий сезон. Сейчас же, как отмечают в туристических компаниях Челябинска, особых проблем нет. В новогодние каникулы южноуральцы выбирали на юге в первую очередь Красную Поляну, и все поездки состоялись. ИА «Первое областное» выяснило, когда можно будет давать оценки предстоящему летнему сезону отпусков и насколько сильно может измениться рынок из-за «выпадения» Анапы.

Многие челябинские туристы провели зимние каникулы на территории Большого Сочи. Никто, конечно, не купался в море. В новогодние праздники были востребованы горнолыжные трассы. Летние отпуска горожане начнут планировать в феврале-марте, говорит президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода. Именно весной станет понятно, поедут ли челябинцы на Черное море. Решение будут принимать в том числе с учетом ситуации после разлива мазута. Однако уже сейчас местные туроператоры отмечают рост спроса на отдых на Каспийском море.

«Челябинцы уже рассматривают другие направления. Дагестан, Баку, Актау — это Каспийское море. Да, есть тенденция на переключение с Черного моря. Некоторые туристы опасаются, что пятно будет долго уходить»,— отмечает Инна Лобода.

При этом она говорит, что массовых отказов от отдыха на Черном море нет. Впрочем, как и массового бронирования. Все-таки люди только включаются в работу и планирование года. Отказы были только от поездок на Новый год в Абхазию — из-за энергетического и политического кризисов в этой республике.

Прогнозировать развитие ситуации с устранением экологической катастрофы возле Анапы сложно. В худшем случае этот город может выпасть из списка мест летного отдыха на юге России. Однако, по словам Инны Лободы, Анапа и так не сильно рекомендуется турагентами.

«У Анапы есть водоросли, которые растут в июне-августе. Нет прямых рейсов, и добираться туда сейчас долго. Это не массовый курорт. С начала года отменяют и автобусные туры. Их ставят в Крым»,— отмечает она.

Среди востребованных российских направлений Инна Лобода называет Калининград. Росту популярности отдыха на Русской Балтике способствуют прямые авиарейсы из Челябинска. С учетом все дорожающих туров в Сочи многие переключаются на Египет и Турцию. Раннее бронирование, по мнению экспертов, все же возвращается после провала в пандемию. В первую очередь заранее покупают речные круизы.

Алексей Ципордей, директор туркомпании «Вита Трэвел», согласен с коллегой, что в феврале-марте начнется бронирование туров на Черное море. И тогда станет понятна ситуация со спросом на Анапу, что будет отражать влияние экологической катастрофы. В Сочи новогодние туры состоялись, как и планировалось.

«Анапа далеко от Сочи. Ее „выпадение“ не сильно повлияет на рынок туризма. Если пятно мазута пойдет в сторону Сочи, это будет серьезнее. Проблемы могут возникнуть и с размещением туристов, если мазут будет распространяться по побережью. Количество доступных гостиниц снизится»,— говорит Алексей Ципордей.

Он также считает, что новости могут повлиять на решение о поездке на Черное море в первую очередь семей с детьми. Если они будут знать, что пятно мазута есть только возле Анапы или совсем пропало, то выберут тур на юг. Если же такие челябинцы узнают, что проблема распространяется, то, скорее всего, откажутся от поездки в этом направлении.

По словам Алексея Ципордея, челябинцы отказывались от новогодних поездок в Абхазию, где востребованы экскурсии. Об этом говорила также Инна Лобода. Кроме того, руководитель «Вита Трэвел» сообщил, что некоторые горожане опасаются путешествовать в Египет из-за продолжающегося военного конфликта на Ближнем Востоке.

Напомним, что крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Черном море произошло 15 декабря 2024 года. Суда перевозили суммарно около 9,2 тысячи тонн мазута, часть которого вытекла в акваторию. С тех пор идет ликвидация последствий разлива нефтепродуктов. Волонтеры, в том числе из Челябинска, и спасатели занимаются также помощью птицам и морским животным, которые пострадали из-за мазута. Сообщается о погибших дельфинах и других обитателях моря.

При этом высказываются мнения, что с потеплением перед курортным сезоном остатки мазута из кораблей и со дна могут распространиться по Черному морю и побережью. Танкеры окружают защитной стеной, чтобы не допустить дальнейшего поступления нефтепродуктов в воду. Планируется подъем судов. Президент РФ Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал произошедшее экологической бедой. На заседании правительства 9 января глава государства потребовал ускорить работу по ликвидации разлива мазута.