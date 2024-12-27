«Работа идет адская»: челябинка стала координатором штаба спасения птиц в Анапе

Каждый день добровольцы учатся чему‑то новому

Волонтеры из Челябинска стали частью большой команды добровольцев, которые вместе с МЧС чистят Черноморское побережье и птиц от мазута. О ситуации корреспонденту Первого областного информагентства рассказывает председатель регионального экологического движения «Экосистема» в Челябинске Яна Трудкова.

Челябинский волонтер работает в связке с мэрией Анапы и департаментом внутренней политики Краснодарского края.

«Мы прошли все виды работ, которые можно тут пройти. От уборки пляжа лопатами до мойки птиц и координации», — поясняет Яна.

Наводить порядок на побережье сложно, даже мужчинам. Работать в респираторах тяжело. Волонтер говорит, возникает чувство, что нет конца и края, иногда море подмывает побережье и снова появляется мазут.





«Убрать там идеально достаточно сложно, но команда собирает большие пласты, и пляж уже выглядит не так страшно, как в тот момент, когда мы приехали», — продолжает Яна.

Из хороших новостей: на пляже работает много техники. Пропадает устойчивый запах нефтепродуктов в самом городе.

Яна Трудкова сейчас работает координатором штаба по спасению птиц. Здесь он называется «Штаб птичек». Основная ее задача — это координация волонтеров и гумпомощи, которая приходит отовсюду на склад.

«Дальше другие наши точки делают заказы, я отгружаю, в том числе и какие-то необходимые первичные ветеринарные лекарства. Это капли для глаз, для птиц, и шприцы инсулиновые для того, чтобы птицу кормить», — говорит волонтер.

Для спасения птиц организовали основной штаб, точки мойки птиц. И впервые появился госпиталь для птиц. По данным Яны Трудковой, сейчас спасено уже более 1300 птиц. Падеж небольшой, по крайней мере пока.

Вчера открылся штаб по формированию отрядов по спасению птиц. Потому что оказалось, что очень важно научить людей делать это правильно.

Челябинские волонтеры сами в этом убедились. Накануне приехали по сигналу «срочно заберите птичку». Измученная птица плавала в шести метрах от берега. Как любое дикое животное, она боялась людей и избегала контакта.

«Мы встаем в семь утра и спать ложимся чуть-чуть пораньше, чем встаем. Задач очень много. Люди приходят, хотят помочь. Работа идет адская. Сейчас все выстраивается в систему. Никто не ждал ЧС. Большинство тех людей, кто приезжает, не умеют работать в условиях чрезвычайной ситуации. Это немного осложняет работу, но в то же время очень быстро все выстраивается», — отмечает Яна Трудкова.

Материал создан ИА «Первое областное».