Челябинец помогает очищать пляж после крушения нефтяных танкеров в Черном море

Помимо него там находится более 5 тысяч волонтеров со всей России

На побережье Черного моря продолжают устранять последствия экологической трагедии. Тысячи волонтеров ежедневно выполняют различную работу, чтобы хоть как-то изменить ситуацию. Среди них челябинец Юрий Малахов, который последние годы живет в Сочи. Когда случилась беда, он не смог оставаться в стороне. Юрий рассказал журналисту ИА «Первое областное», как сейчас обстоит ситуация на побережье и какая еще нужна помощь.



«Обстановка там такая же, как и с самого начала. Чуть-чуть больше организации среди людей стало, очень много волонтеров приехало, больше 5 тысяч человек», — рассказывает Юрий.

Для удобства работы волонтеров созданы специальные чаты, в которых можно получать всю необходимую информацию.

«Там координируют людей, куда нужны руки. Волонтеров организовывают на уборку мазута с пляжа, на отлов птиц, на их отмывку», — говорит он.

Птиц моют в крахмале. В среднем на одну птицу уходит два-три часа. С дельфинами ситуация не лучше: из-за отравленной воды они погибают от интоксикации и их выбрасывает на берег.

«Сейчас там даже дышать вредно. Многие волонтеры геройствуют – не уходят с пляжа по несколько часов. Но больше трех часов не рекомендуется там находиться. Это грозит интоксикацией, галлюцинациями, удушьем. Я буквально три-четыре часа поработал и прочувствовал это все на себе», — говорит Юрий.

Гуманитарная помощь едет со всей страны, продолжает молодой человек. Люди отправляют на пункты выдачи заказов все-все, что нужно: большие пакеты, бечевки, лопаты, перчатки, костюмы химзащиты, респираторы.



«Мы должны помогать природе от всего этого избавляться. Чувствую ответственность, поэтому и поехал», — рассказывает Юрий.