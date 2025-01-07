Писательница из Челябинска помогает спасать птиц от мазута в Краснодарском крае

Ульяна Бисерова: «Последствия этой экологической катастрофы будут аукаться еще очень долго»

Челябинская писательница и в прошлом наша коллега Ульяна Бисерова на днях дежурила на приеме птиц в волонтерском центре в Витязево. Вместе с другими неравнодушными она очищала животных от мазута и своими глазами наблюдала за масштабом трагедии. В своих соцсетях автор написала, что даже спустя недели после крушения танкеров птиц привозят примерно каждые 10-15 минут. Корреспонденту ИА «Первое областное» Ульяна рассказала, какая обстановка сейчас сохраняется на Черном море. Ниже приводим ее слова.

— Ситуация пока плачевная. Мне кажется, когда стало известно о крушении танкеров, мало кто сразу осознавал, насколько серьезными будут последствия, насколько масштабным будет экологическое бедствие. Потом пляжи Витязево заволокло толстым слоем мазута, и все схватились за голову и за лопаты. Сейчас большие загрязнения уже ликвидированы — но по снимкам из космоса видно, как пятна разлившегося мазута продолжают курсировать вдоль побережья. В холодной воде он загустевает, опускается на дно, что осложняет дело.

Один из танкеров перевозил наиболее токсичный вид мазута. Когда видишь фотографии выбросившихся на берег дельфинов, которые задыхались кровавой пеной, сердце просто разрывается от жалости. К сожалению, им никак не помочь: нет мирового опыта реабилитации дельфинов при отравлении от разлива нефтепродуктов. Их сложно отловить, чтобы транспортировать в безопасное место, да и стресс, который испытывают дикие животные, оказавшись в неволе, может оказаться для них смертельно опасным. Поэтому сейчас усилия волонтеров направлены на спасение птиц.

Некоторые сплошь покрыты «глазурью» из мазута, у некоторых оперение только немного испачкано: но это заставляет их снова и снова вычищать перья, отнимает все силы, плюс мазут токсичен, забивает им клюв. Поэтому птицы почти не сопротивляются при отлове: не шумят, не хлопают крыльями, безропотные, как в кумаре. Их свозят сначала на волонтерский пункт в Витязево, который работает круглосуточно. Здесь оперение очищают сначала сухим крахмалом, потом птиц моют с «Фейри». Постоянно дают воду и лекарства, которые выводят токсины.

Волонтеры тоже принимают «Полисорб» и работают только в малярных респираторах. Но все равно через несколько часов чувствуешь, что голова плывет и болит. Вообще волонтеров очень много — и из ближайших городов, и издалека. Все как-то включились, понимая, что это общее бедствие: люди постоянно что-то приносят в волонтерский пункт, выходят на расчистку пляжей. Сам штаб располагается в большом автомоечном комплексе — собственник его передал для спасения птиц. Владельцы кафе привозят горячие обеды для волонтеров, все строительные компании отрядили технику, некоторые отели и пансионаты бесплатно размещают добровольцев.

Сейчас надо убирать с пляжей мелкие вкрапления мазута: песок реально просеивают вручную, как золотоискатели. Плюс под поверхностным слоем песка, который намыло прибоем или нанесло ветром, тоже может скрываться прослойка мазута, все это похоже на слоеный пирог.

В первые дни мы ездили на расчистку пляжа в Витязево — там реально можно было собирать мазут совковой лопатой, так его было много... И запах стоял просто невыносимый. Сейчас таких сильных загрязнений уже нет, все-таки огромное число людей и техники трудится над расчисткой уже несколько недель. Но вот последствия этой экологической катастрофы, мне кажется, будут аукаться еще очень долго, к сожалению.

Также Ульяна поделилась статистикой эколога Жоры Каваносяна: за три недели волонтеры в штабе Витязево спасли 5633 птицы (данные на 5 января). Падеж пернатых составил 1355 особей.

Материал создан ИА «Первое областное».