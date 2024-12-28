Южноуральское Минэкологии передало хозматериалы волонтерам, которые собирают мазут на Черном море

Предоставлено 500 пакетов для мусора объемом 120 литров и тысяча пар защитных перчаток

Минэкологии Челябинской области передало перчатки и мешки для мусора волонтерам, которые участвуют в ликвидации последствий аварии в Керченском проливе, сообщает пресс-служба министерства.

Хозматериалы — 500 пластиковых пакетов для мусора объемом 120 литров и тысяча пар защитных перчаток — были переданы по просьбе производственной компании «Символ», которая координирует действия волонтеров и организует рабочий штаб для оказания гуманитарной помощи. В штабе собираются ресурсы и распределяются задачи среди добровольцев, участвующих в ликвидации последствий аварии.

Получил их руководитель экологической организации «ДИМСИ» Павел Бубенков.

«Оперативная помощь в данный момент очень важна для волонтеров. Масштаб катастрофы требует быстрых действий. Нужно понимать, что весной воздух станет теплее и мазут начнет плавиться, в холодное время года сбор мазута проходит легче, поэтому нужно максимально все убрать прямо сейчас», — отметил Павел Бубенков.