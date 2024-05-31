Туроператоры рекомендуют челябинцам бронировать речные круизы за год

Путешествия по воде стали одними из самых востребованных

Еще во времена программы туристического кешбэка, в 2021 году, жители Челябинской области заинтересовались речными круизами. В 2023-м этот вид отдыха стал одним из востребованных. Туроператоры говорят, что на лето 2024 года забронированы почти все места. Наиболее удобные — точно. Поэтому выбирать каюты советуют за год до отправления. Круизы — нетипичный отдых для жителей Южного Урала, где нет крупных рек. ИА «Первое областное» узнало, какие есть особенности путешествий по воде и как к ним подготовиться.

Период речных круизов — с мая по октябрь. Это как раз сезон навигации. Круизы организуют между Москвой и Санкт-Петербургом с посещением Валаама, в Мурманск, по Золотому кольцу, в районе Казани и Нижнего Новгорода, в сторону Астрахани с остановкой в Волгограде, к Ростову-на-Дону. Речные круизы настолько популярны, что бронировать места лучше за год. Сейчас на летние месяцы остались только единичные номера. Впрочем, туроператоры говорят, что и осень — хорошее время для круиза. У челябинцев наиболее востребованы южные направления, где можно купаться и загорать.





Продажи мест на 2025 год откроются уже в июле-августе. Можно успеть на самые выгодные предложения и выбрать наиболее подходящую каюту. Кроме того, если сразу оплатить бронь, то получится сэкономить до 30%. При этом в большинстве случаев отказаться от круиза за месяц до его начала можно будет без каких-либо удержаний.

«Речной круиз — это тур, в котором сочетаются отдых на теплоходе, трехразовое питание, развлекательная программа и экскурсии в городах, где останавливается теплоход. На некоторых теплоходах есть детские клубы. Круизы — хорошая альтернатива для тех, кто хочет попробовать новый отдых или не может позволить себе выезд за границу. Такое путешествие будет интересным»,— рассказывает директор по развитию группы компаний СТТ Мария Кучеренко.





Сроки туров разные, можно выбрать наиболее удобный — от трех дней до 20. От времени отдыха, а также направления, вида теплохода и каюты зависит цена. Стартует стоимость с доступных 5 тысяч рублей.

Чтобы оформить круиз, необязательно обращаться в город отправления. Тур можно приобрести в Челябинске. Ближайшие точки старта теплоходов — Самара и Пермь. Менее популярны для начала круиза города Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва. Для удобства южноуральцев есть групповые организованные поездки из Челябинска до Самары и обратно на автобусе. Обычно же туристы сами добираются — на машине или поезде.

Важно правильно собрать вещи. Одежду стоит взять комфортную и удобную, конечно же, по сезону. Чтобы вечерами было тепло, потребуется непродуваемая куртка. Женщинам лучше не брать с собой обувь на каблуках, потому что в ней будет неудобно ходить по ступенькам на теплоходе. Пригодятся купальная одежда и крем от загара. На всех теплоходах есть медицинский кабинет, но можно позаботиться и о персональной аптечке. Нельзя брать электронагревательные приборы, оружие, взрывчатые вещества и домашних животных.





Существует несколько категорий круизных теплоходов: «Люкс», «Премиум», «Комфорт+», «Стандарт», «Эконом». В среднем они вмещают 200 пассажиров. Есть корабли с балконами, откуда удобно смотреть на реку и города. Все суда современные, отмечают туроператоры. Выбрать конкретный теплоход нельзя, только направление. Если же хочется определенный корабль, то придется отправиться туда, куда идет это судно.

Каюты расположены на нижней, главной, средней и шлюпочной палубах. Чем выше палуба — тем дороже каюта, но и тем лучше обзор. В носовой части теплохода потише, чем в кормовой. Если хочется больше спокойствия, выбирайте места там. В каютах имеются кондиционеры, холодильники, душ и сантехника.

Кстати, за качку переживать не стоит — бывалые туристы говорят, что на самой Волге ее нет. Штормить может на водохранилищах или озерах, но теплоходы пережидают непогоду, если вдруг она приходит.





Обязательная часть круиза — развлекательная программа, которая состоится при любой погоде, в отличие от автобусных туров. Она большая и разнообразная: концерты, мастер-классы, йога, спортивные турниры, интеллектуальные игры и многое другое. Для детей могут устроить экскурсию на капитанский мостик. Кстати, зачастую проводят и ужин с капитаном, где с ним можно пообщаться. Так что стоит взять в путешествие красивый наряд. В некоторых местах можно даже порыбачить.

Экскурсии в городах по маршруту теплохода не входят в стоимость путевки и оплачиваются отдельно, по желанию. Если не хочется гулять с гидом, можно отправиться на прогулку самостоятельно. Главное — не опоздать к отправлению корабля. Дополнительно оплачивается и посещение бара на теплоходе. Остальное же питание включено в стоимость тура. На некоторых теплоходах на ужин даже подают бокал вина. О непереносимости каких-либо продуктов стоит сообщить заранее, повара это учтут.





Важным является вопрос безопасности. На теплоходах есть спасательные жилеты, шлюпки, надувные плоты, фонарики. В первый день все пассажиры обязательно проходят инструктаж.

«Посетив круизы выходного дня из Уфы, я заболела этим отдыхом. Захотелось в большие туры. Плавали в Астрахань, были в долине лотосов, на рынке с арбузами, икрой и рыбой. Купались, загорали. Конечно же, посетили Мамаев Курган в Волгограде. Теперь хочу в Карелию — теплоходы останавливаются на Валааме, в Кижах»,— рассказывает челябинка Наталья Красная.