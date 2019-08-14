Челябинские дети выехали из Саратовской области

Об этом сообщила мама одного из школьников.

За челябинскими детьми, застрявшими в Саратовской области, приехал автобус. Отъезд перенесли на сегодняшнее утро из-за отказа предыдущего перевозчика предоставить транспорт.

«В 7 часов за нами приехал полноценный автобус. Сейчас он везет нас домой», — подтвердила корреспонденту «Первого областного» Анастасия Баканова, мать одного из детей, сопровождающая группу.

Напомним, что дети из челябинской школы возвращались с отдыха в Крыму в необорудованной для длительных перевозок машине без еды и остановок. Обеспокоенные родители обратились в ГИБДД. Инспекторы остановили автобус в Саратовской области. У троих детей обнаружилось кислородное голодание. Им оказали помощь. После всю группу перевезли в лагерь «Сосновый бор» Саратовской области, где челябинцам было предоставлено питание и место для отдыха

К ситуации по поручению Алексея Текслера подключились южноуральские власти. Организатором поездки уже заинтересовались в прокуратуре Челябинской области.