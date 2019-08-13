Отъезд челябинских детей из лагеря в Саратовской области перенесли

Из-за форс-мажора южноуральским властям пришлось срочно искать нового перевозчика.

Дети, которые ехали из Крыма в Челябинск, снова проведут ночь в лагере «Сосновый бор» Хвалынского района Саратовской области. Сегодня, 13 августа, они должны были выехать домой, в Челябинске родные их ждали уже завтра, в первой половине дня. Но Анастасия Баканова, мама, сопровождающая группу, рассказала, что дети все еще остаются в лагере. Информацию о том, что отъезд откладывается, подтвердил и организатор поездки Андрей Муравьев. Именно он вел переговоры с перевозчиком, который должен был предоставить автобусы.

«Перевозчик, который должен был забрать детей, отказался из-за шумихи, которая развернулась вокруг этой ситуации. Ведем переговоры с другими. Предварительно мы запланировали отъезд на 7 утра завтра, 14 августа. Так мы успеем перевезти детей до конца светового дня», — рассказал свою версию корреспонденту сайта «Первый областной» организатор Андрей Муравьев.

Сделать все необходимое для возвращения детей домой поручил глава региона Алексей Текслер. К разрешению ситуации незамедлительно подключились детский омбудсмен Ирина Буторина и первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Мы на постоянном контакте с руководителем группы. Первоначально он пытался вывезти детей поездом, мы это предотвратили и обязали его найти автобус, соответствующий нормам. Обращаюсь к родителям: будьте внимательнее, когда заключаете договоры на отдых детей. Я не уверена, что отправила бы своего ребенка автобусом в Крым. Тем не менее, мы, конечно, сделаем всё возможное и невозможное, чтобы разрешить ситуацию», — прокомментировала для сайта «Первый областной» первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Ирина Гехт также поблагодарила руководство Саратовской области. Оно сейчас обеспечивает проживание, питание и медицинское обслуживание челябинцев в регионе.

Напомним, что дети из кадетского класса школы № 45 отправились отдыхать в Крым из Челябинска. Решение о поездке приняли сами родители. Они оплатили отдых. На обратном пути школьников везли в необорудованном автобусе, по словам родителей, без еды и остановок. Родственники обратились в ГИБДД, после чего автобус с детьми остановили в Хвалынском районе.

Троих детей госпитализировали, было диагностировано кислородное голодание. Помощь врачей понадобилась и одной из родителей. Челябинцев привезли в детский лагерь Саратовской области, где им провели медицинский осмотр, предоставили проживание, питание и организовали досуг.

Интервью с родителями ребят, оставшихся в лагере, можно посмотреть здесь.