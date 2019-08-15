Дети, которые застряли в Саратовской области, вернулись в Челябинск

Автобус, выехавший из Челябинской области, доставил их без происшествий.

Сегодня ночью, 15 августа, юные южноуральцы, которые ехали из Крыма в ужасных условиях, наконец-то вернулись домой. Из Саратовской области автобус доехал без происшествий в сопровождении сотрудников ГИБДД. Детей встречали с шариками и медалью «За смелость» их родители и родственники, уполномоченная по правам ребенка Челябинской области Ирина Буторина, а также корреспонденты сайта «Первый областной».

По словам детей, водитель микроавтобуса, который вез их из Крыма, матерился и курил, из-за этого одному мальчику прожгло шляпу. Ремней безопасности не было, дети спали на грязном полу. Когда просили остановиться, то это происходило только через некоторое время.

«Нас поразило, что мы поехали на микроавтобусах. Сказали, что через Крымский мост переедут и поменяют автобусы, но этого не было. Также говорили, что ехать будут до 10-ти вечера и остановимся на ночлег, но ехали до 3-х ночи. В машине протекала крыша, от дождя мы укрывались полотенцами», — рассказали дети корреспонденту «Первого областного».

В поездке из Саратовской области была запланирована остановка на ночлег в Аше, но ее не стали делать из-за опережения графика.

«Было решено не делать остановку на ночлег в Ашинском районе, как это было запланировано, из-за опережения графика. Сделано это было для того, чтобы дети поскорее вернулись домой», — рассказала Ирина Буторина, уполномоченный по правам ребенка Челябинской области.

Напомним, что 18 детей кадетского класса школы № 45, которые отдыхали в Крыму, везли домой в нечеловеческих условиях в грязных маршрутках. По словам родителей, которые сопровождали их в поездке, они ехали практически без остановок, а спать детям приходилось прямо на полу. К решению проблемы подключились ГИБДД Челябинской и Саратовской областей, которые задержали транспорт с детьми и разместили в городе Хвалынск, в детском лагере «Сосновый бор» до разрешения проблемы. Там им было предоставлено пятиразовое питание, медицинское обследование и досуг. Это было обеспечено за счет бюджета Саратовской области.

Вчера утром, 14 августа, настрадавшиеся ребята сели в комфортабельный автобус и выехали домой. Все передвижения по маршруту контролировало правительство Челябинской области.

В настоящее время проверкой действий организатора тура, а также недобросовестного перевозчика занимается Следственный комитет Саратовской и Челябинской областей. Свою проверку начала и Прокуратура Челябинской области. В случае выявления нарушений законодательства виновные за это люди будут привлечены к ответственности.