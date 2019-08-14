Челябинские дети, застрявшие в Саратове, приедут завтра

Об этом сообщила Уполномоченная по правам ребенка Челябинской области Ирина Буторина.

Сейчас челябинские дети из Саратова направляются в Ашу, там их ждет последняя ночевка вне дома. А завтра, 14 августа, с утра ребята приедут в город. Об этом сообщила Ирина Буторина, уполномоченная по правам ребенка Челябинской области.

«В рамках утвержденного маршрута, дети остановятся на ночь на отдых в Аше. Остановка на ночное время предусмотрена действующим законодательством. Мы планируем их встречать, также предупредим родителей о том, куда приедет автобус. Мы контролируем ситуацию и все передвижения по маршруту», — пояснила Ирина Буторина, уполномоченная по правам ребенка Челябинской области.

Также с детьми постоянно поддерживают связь. По словам Ирины Буториной, дети чувствуют себя хорошо. С помощью саратовских коллег правительство Челябинской области организовало детям сопровождение медиков.